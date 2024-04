"Non vogliamo morire di lavoro", iniziativa pubblica di Cgil Siena a Chiusi

In occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro Martedì 30 aprile a partire alle ore 9,15 si svolgerà un’iniziativa pubblica sul tema organizzata dalla CGIL di Siena presso i locali La Villetta, Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana, a Chiusi città (via S. Stefano 44).

Dopo il saluto del Sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini, parteciperanno ai lavori con un contributo: Daniela Spiganti della Segreteria Confederale CGIL Siena; il Prof. Marco Mosconi, Dirigente Scolastico Istituto d’Istruzione Superiore Valdichiana; la Dott.ssa Giuseppina Coppola del P.I.S.L.L. Usl Toscana Sud Est Siena; la Segretaria Generale FLC CGIL Siena Anna Cassanelli; la Dott.ssa Daniela Cardelli, Responsabile area dipartimento professioni sanitarie prevenzione e Direttrice UOC Tecnici prevenzione sicurezza luoghi di lavoro; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della provincia di Siena; la Presidente On. Rosy Bindi, già Ministro della Salute, ex Presidente Commissione parlamentare antimafia, ex Vicepresidente della Camera dei Deputati; Giannetto Marchettini, Presidente Cassa Edile Siena.

Concluderà l’iniziativa il Segretario Generale CGIL Toscana Rossano Rossi. Parteciperanno all’evento anche 3 sezioni della 5^ dell’Istituto d’lstruzione Superiore.

Fonte: Cgil Siena