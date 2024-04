Premio Letterario Camaiore-Francesco Belluomini: bando al via

Partita ufficialmente la XXXVI edizione del Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini: via al bando di partecipazione. Il PLC torna ad animare l'offerta culturale confermandosi come uno dei pochi premi interamente dedicati soltanto alle opere di poesia, composte o tradotte in lingua italiana da autori ed autrici viventi e pubblicate nel periodo aprile 2023 – marzo 2024.

Anche per il 2024, infatti, il Premio Belluomini darà spazio e risalto alle più importanti opere poetiche italiane e non solo, oltre che ai componimenti dei ragazzi delle scuole nel format loro dedicato, La Poesia dei Ragazzi, giunto ormai alla 27esima edizione. Con la partecipazione della Siae anche il riconoscimento per la poesia Under 35.

Fonte: Ufficio stampa