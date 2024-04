Prodotti locali e zuccherino fucecchiese, tanti i visitatori alla "Fiera del Gusto"

Grande successo di pubblico per la 18^ edizione della "Fiera del Gusto" di Fucecchio, organizzata e promossa dalla Pro Loco. Numerosissimi i visitatori che che hanno riempito il centro cittadino grazie alla presenza di molti banchi dei prodotti gastronomici di qualità e al mercatino dell'oggettistica. Ha riscosso un grande apprezzamento anche il Cooking Show, realizzato in collaborazione con Slow Food San Miniato e con il Professore Marco Nebbiai, per promuovere la produzione dello zafferano fucecchiese.

Per quanto riguarda le tradizionali premiazioni della rassegna è da sottolineare come per la seconda volta è stata la signora Silvana Porciani ad aggiudicarsi il primo premio per il miglior zuccherino fucecchiese. A consegnare il riconoscimento è stata l'assessore allo sviluppo economico Valentina Russoniello.

La Pro Loco Fucecchio ringrazia l'amministrazione comunale per il sostegno che come sempre fornisce per realizzare una manifestazione di qualità che promuove i produttori locali e mantiene vive le tradizioni legate ai prodotti tradizionali. La Pro Loco di Fucecchio, nel dare appuntamento al prossimo anno, ricorda il prossimo evento organizzerà nel centro cittadino: domenica 2 giugno Fucecchio si vestirà a festa grazie alla tradizionale Infiorata del Corpus Domini, una tradizione che gli infioratori fucecchiesi della Pro Loco stanno facendo conoscere in tutta Italia e anche oltre confine partecipando a tante manifestazioni delle arti effimere.

Fonte: Pro Loco di Fucecchio