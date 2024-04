Raccolta firme Lega Fucecchio per le elezioni, Cordone: "No al senso unico alternato sul ponte 'vecchio' di San Pierino"

Lega domani in piazza a Fucecchio. A comunicarlo è il partito fucecchiese, con l'obiettivo di raccogliere le firme per presentare la lista alle prossime elezioni comunali di Fucecchio. All'appuntamento, nel parcheggio del supermercato Coop di via di Fucecchiello dalle 9 alle 18 saranno presenti il segretario Lega Fucecchio e Consigliere comunale Marco Cordone, il vicesegretario Stefano Cartocci e i consiglieri Andrea Frino, Manuel Auseretti, Marco Vinicio Bonaccorsi, Eduardo Lambiase ed Elisa Gini.

Sempre nella nota, il segretario Cordone ribadisce la netta contrarietà della Lega all'istituzione del senso unico alternato sul ponte 'vecchio' di San Pierino: "Se conseguiremo negli eletti nel prossimo Consiglio Comunale, ci opporremo al senso unico alternato sul ponte 'vecchio ' di San Pierino; la gente non lo vuole e vanno trovate soluzioni alternative".