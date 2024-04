Ritiro rapido rifiuti abbandonati, nella prima settimana Alia impiega 2,7 ore dalla segnalazione

È positivo il bilancio dei primi 7 giorni di attività del servizio di ritiro rapido rifiuti abbandonati, attivo esclusivamente attraverso Aliapp a Firenze a partire da venerdì 19 aprile nell’ambito di un pacchetto di nuovi ‘servizi a chiamata’ pensati per garantire più efficienza, più pulizia e un rapporto più diretto con i cittadini. In particolare, nella prima settimana di attività sono state 124 le richieste di intervento arrivate ad Alia attraverso Aliapp, l’applicazione che da smartphone consente ai cittadini di accedere a un’ampia serie di servizi, a partire dalla possibilità di effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, indicando il luogo dell’abbandono, allegando la foto dei rifiuti e ricevendo da Alia aggiornamenti sulla successiva rimozione.

Delle 124 richieste ricevute, 105 hanno portato alla rapida rimozione dei rifiuti abbandonati, in media nel giro di 2,7 ore dalla segnalazione, mentre 19 richieste sono state gestite al di fuori del percorso di ritiro rapido perché si trattava di abbandoni non rientranti nella categoria dei ‘rifiuti urbani’ per i quali è stato pensato e organizzato il servizio. Inoltre, delle 105 segnalazioni gestite con esito positivo, nell’87% dei casi gli interventi sono stati effettuati nei tempi definiti dal nuovo servizio: ossia nell’arco di 3 ore se gli abbandoni si sono verificati nel perimetro del centro storico e di 6 ore nelle zone esterne alla così detta Area Unesco.

‘Si tratta di numeri che confermano la validità dell’impegno contro gli abbandoni messo in campo da Alia e che testimoniano il grande lavoro svolto dai nostri operatori nei primissimi giorni di un servizio inedito e altamente impegnativo come quello dei ritiri rapidi’, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. ‘Un orgoglio che si accresce ulteriormente visto che questi risultati sono stati garantiti operando 7 giorni su 7, 24 ore su 24, giorni festivi compresi. Per questo motivo voglio indirizzare un sentito ringraziamento a tutti i lavoratori che si stanno adoperando per fare di Alia, sempre di più, un’azienda vicina ai cittadini e capace di vincere le sfida dell’efficienza’.

Alia invita gli utenti a scaricare Aliapp per utilizzare i nuovi servizi e coglie l’occasione per ricordare che il nuovo servizio di ritiro rapido riguarda tutti gli abbandoni su area pubblica di rifiuti urbani ed esclude, invece, i rifiuti speciali, pericolosi e comunque non domestici ai sensi della normativa vigente, che devono essere indirizzati, con procedure e tempi ordinari, verso impianti di trattamento diversi da quelli dedicati agli urbani. A titolo di esempio, non possono essere oggetto di ritiro rapido rifiuti quali cartongesso, carta catramata, guaine bituminose, ma anche carcasse, relitti e parti di veicoli, rifiuti da costruzione e rifiuti abbandonati in aree private.

