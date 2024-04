Savino Del Bene cade contro Conegliano, le toscane puntano alla Gara-5

Un'altra sfida combattuta e un'altra partita giocata alla pari, ma come già successo in Gara-2, la Savino Del Bene Volley si deve nuovamente inchinare alla Prosecco DOC Imoco Conegliano. La formazione veneta infatti si aggiudica il terzo episodio della serie e grazie al successo per 3-1 ottenuto tra le mura amiche del PalaVerde si porta al comando della Finale Scudetto.

Ancora una volta per avere una vincitrice c'è voluta però una gara lunga, durata oltre due ore, nella quale le due formazioni si sono sfidate colpo su colpo. Conegliano ha fatto suo il primo set dopo una infinita sfida ai vantaggi, terminata con le venete in grado di imporsi per 30-28, ma nella seconda frazione di gioco la Savino Del Bene Volley ha pareggiato la gara, con un 23-25 che ha messo sull'1-1 il conto dei set.

Nel terzo set la formazione di Barbolini si è trovata a rincorrere sin dalle prime battute, ma è rimasta in scia a Conegliano fino agli scambi conclusivi, pareggiando sul 24-24, salvo poi arrendersi per 29-27. La partita si è poi conclusa nel quarto set, con la Savino Del Bene Volley che, nonostante una rimonta nel finale, è stata battuta con il 25-22 che ha fatto scorrere i titoli di coda sul match.

Nonostante la seconda sconfitta consecutiva dunque la Savino Del Bene Volley esce dal campo a testa alta, dopo aver offerto una prestazione positiva, anche se non sufficiente per battere una Conegliano trascinata in attacco dai 41 punti di una Haak eletta MVP dell'incontro. L'opposta svedese di Conegliano, che ha chiuso con un irreale 61% di efficienza, ha indirizzato la sfida, anche se un grande contributo è stato offerto pure da un'ottima Plummer da 23 punti. Ad una Savino Del Bene Volley che, come già successo in Gara-1 e Gara-2, ha avuto peggiori percentuali in attacco e ricezione, non sono bastati i 26 punti di Antropova ed i 19 di Herbots.

Con il risultato sul 2-1 in favore di Conegliano ora la serie della Finale Scudetto si sposta a Firenze per Gara-4, con le ragazze di Barbolini che cercheranno di mettere ancora il bastone tra le ruote di Conegliano. Appuntamento dunque a Palazzo Wanny per sabato 27 aprile, quando a partire dalle 20.30 la Savino Del Bene Volley cercherà di centrare un successo per allungare la Finale fino a Gara-5.

La cronaca

La Prosecco DOC Imoco Conegliano di coach Santarelli scende in campo con il 6+1 composto Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Fahr e Lubian da centrali, con Plummer e Robinson Cook in banda e De Gennaro come libero.

Coach Barbolini schiera la sua squadra con la diagonale composta da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Zhu Ting e Herbots sono le due schiacciatrici titolari, Carol e Alberti le centrali, mentre il ruolo di libero è affidato a Beatrice Parrocchiale.

1° Set

Squadre che vanno a braccetto in avvio di gara, tanto che nei primi dieci scambi ci sono cinque situazioni di parità. La Savino Del Bene Volley prova un tentativo di fuga con un attacco di seconda di Ognjenovic e un muro punto di Herbots (5-7), ma Conegliano pareggia i conti con una fast di Lubian e un attacco a segno per Haak (7-7). Una volta centrato il pareggio, la formazione veneta piazza un parziale di 4-1 e si porta sul 11-8, costringendo Barbolini al time out. La Savino Del Bene Volley non riesce ad accorciare ed anzi scivola sul -4 in seguito ad un muro di Haak (14-10), successivamente è sempre l'opposta svedese a firmare le schiacciate del 16-11 e del 17-11. Barbolini corre ai ripari e chiama un nuovo time out, ma anche dopo la pausa il vantaggio di Conegliano non accenna a diminuire. La Savino Del Bene Volley non si arrende e grazie ad una pipe di Zhu Ting ed ai muri di Carol e Antropova torna sul -2 (19-17), portando coach Santarelli a chiamare un time out. In seguito al “tempo” Conegliano torna sul +4 grazie ad un attacco di Fahr (21-17), ma la Savino Del Bene Volley trova con Zhu Ting due punti cruciali per riportarsi a due lunghezze di ritardo da Conegliano. Sul 23-21 Santarelli ferma nuovamente il set, ma al rientro in campo la schiacciatrice cinese segna ancora e fissa il punteggio sul 23-22. Grazie ad un fallo di doppia di Fahr la Savino Del Bene Volley trova il pari sul 23-23, così il finale di set diventa un combattuta sfida punto a punto, nella quale ad imporsi è Conegliano, che si aggiudica la prima frazione di gioco ai vantaggi, grazie al punto del 30-28 realizzato da Plummer.

2° Set

Inizio di seconda frazione che ricalca quello della prima e infatti è ancora una volta la Savino Del Bene Volley a trovare il primo +2 del set. La squadra di Barbolini va avanti per 4-6 con Herbots e poi riesce ancora ad allungare, con Carol che piazza il muro del 5-8. Conegliano “divora” lo svantaggio e con un ace di Plummer acciuffa il pari (8-8), dando il via ad una nuova fase di sfida contraddistinta da grande equilibrio. Le due formazioni arrivano in parità sul 14-14, poi Haak realizza due punti consecutivi e immediatamente Barbolini si gioca un time out. Dopo la pausa la Savino Del Bene Volley ritrova il pareggio con un primo tempo di Carol ed un pallonetto di Antropova (16-16), ma Conegliano si spinge nuovamente sul +2 con Haak grande protagonista. La Savino Del Bene Volley non si fa intimorire e riesce addirittura a riportarsi al comando del set (19-20), così Santarelli si gioca il suo primo il time out del set. Dopo il momentaneo 20-20 generato da un errore al servizio di Antropova, la Savino Del Bene Volley costruisce un parziale favorevole di tre punti e si porta avanti sul 20-23. La squadra di Barbolini arriva sul 21-24 con Herbots, ma Conegliano riesce ad accorciare ancora e con il punteggio sul 23-24 Barbolini non può non chiamare un time out. Nonostante la rimonta delle padrone di casa la Savino Del Bene Volley riesce comunque a fare suo il set, con Herbots autrice del 23-25 che chiude la frazione.

3° Set

È Conegliano ad iniziare meglio il terzo set, con la formazione di Santarelli che sfrutta un turno di servizio di Wolosz e crea un parziale di tre punti per portarsi sul 7-4. La Savino Del Bene Volley ricorre ad un time out, ma Conegliano si porta addirittura sul 9-4 con Plummer. Herbots e Antropova guidano la reazione scandiccese e segnano i punti necessari per tornare a sole due lunghezze di ritardo da Conegliano (9-7). A questo punto tocca a Santarelli chiamare un time out, ma dopo il “tempo” Carol mette a referto il muro punto del 10-9 e poi, dopo aver realizzato una incredibile difesa, quello dell'11-11. La parità non dura e Haak con due ace consecutivi porta il risultato sul 14-11 e Barbolini ad una nuova richiesta di time out. La Savino Del Bene Volley accorcia fino al -1 con un ace di Antropova (14-13), ma Conegliano non lascia avvicinare la formazione di Barbolini e si riporta sul +3 (18-15). Le Pantere venete sembrano in grado di gestire il vantaggio, ma la Savino Del Bene Volley riesce a riavvicinarsi ed a segnare il 21-20 con un ace di Antropova. Con il punteggio sul 24-23 Santarelli ricorre ad un nuovo time out, Ognjenovic però è glaciale e al rientro in campo segna l'ace del 24-24. Si va nuovamente ai vantaggi e ancora una volta è Conegliano ad imporsi, stavolta con il punteggio di 29-27.

4° Set

Partenza lampo per Conegliano: la squadra veneta trova il +3 con un ace di Lubian e la Savino Del Bene Volley deve chiamare un precoce time out. La formazione di Barbolini scivola sul -4 in occasione del 9-5 messo a segno da Haak, ma poi si rialza e con due punti consecutivi di Zhu Ting si porta fino al -1 (10-9). Conegliano si rifugia in un time out e soprattutto nelle giocate di Haak, che dopo la pausa segna due punti consecutivi (12-9). La Savino Del Bene Volley non riesce a colmare il gap e si ritrova indietro di cinque punti sul 18-13. Barbolini gioca un nuovo time out, ma Conegliano sembra non fermarsi più, la Savino Del Bene Volley comunque trova le forze per arrivare prima sul -3 (23-20), poi sul -2 (24-22). Santarelli ferma dunque la gara con l'ultimo time out della sfida, subito seguito dall'attacco con cui Haak fissa il 25-22 che chiude l'incontro.

Coach Barbolini post partita: “È stata una partita equilibratissima, secondo me le due squadre si sono espresse ad un livello mostruoso di attacco, con loro che hanno fatto qualcosa meglio di noi e per questo hanno vinto. Per cui continua con una serie tosta, una serie difficile, una serie nella quale stiamo facendo di tutto per mettere in difficoltà questa grandissima Conegliano. Recriminare è sempre inutile, però sicuramente nel terzo set avevamo recuperato bene, ma poi abbiamo sbagliato un paio di situazioni che potevano magari farci anche vincere, però partiamo sempre con la testa dietro e quindi non sempre riusciamo a metterla davanti. Adesso pensiamo bene alla prossima partita, sappiamo che, se possibile, sarà ancora più difficile.”

Prosecco DOC Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci: 3-1 (30-28, 23-25, 29-27, 25-22)

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Piani (L2) n.e., Plummer 23, Robinson Cook 7, Squarcini n.e., De Kruijf, Gennari, Lubian 11, De Gennaro (L1), Haak 41, Bugg, Wolosz 3, Lanier n.e., Fahr 10, Bardaro. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Scandicci: Alberti 3, Herbots 19, Zhu Ting 12, Ruddins 3, Di Iulio, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L1), Armini (L2), Nwakalor 1, Washington 3, Carol 9, Antropova 26, Diop, Nowakowska n.e.. All.: Barbolini M.

Arbitri: Cerra – Curto - Clemente

Durata: 2 h 23' (37', 31', 34', 30')

Attacco (Pt%): 58% - 50%

Ricezione Pos% (Prf%): 58% - 43% (31% - 30%)

Muri Vincenti: 10-11

Ace: 7-6

MVP: Haak

Spettatori: 5344

Photo Credit: Maurizio Anatrini

Fonte: Savino Del Bene Volley