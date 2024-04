Scivola in una scarpata, 49enne ritrovato senza vita il giorno dopo

È stato ritrovato senza vita un uomo, di cui non si avevano più notizie dalla giornata di ieri e per il quale era stato lanciato l'allarme. Le ricerche sono terminate oggi alle 14 a Sambuca Pistoiese, con il recupero nei pressi di un torrente in località Treppio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, l'uomo potrebbe essere scivolato lungo la scarpata di 15 metri dopo essere sceso dal furgone che stava guidando, ritrovato nelle vicinanze. Questo perché, secondo le ipotesi, il mezzo sarebbe finito con una ruota fuori carreggiata e probabilmente l'uomo sarebbe sceso per controllare, perdendo l'equilibrio.

Originario di Prato, 49 anni, da circa un anno si era trasferito a Sambuca. A far scattare le ricerche l'allarme di un collega, dopo che ieri sera non lo ha visto rientrare. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118, intervenuti sul posto insieme a carabinieri e ad una squadra di tecnici del Soccorso alpino.