"Spid per mia madre 90enne disabile per avere referto, è discriminazione": la denuncia di Masini (cdx)

Essere anziani nella nostra società "digitalizzata" significa per moltissime persone vivere quotidianamente esperienze drammatiche. Citerò, mio malgrado, una vicenda che mi coinvolge in prima persona poichè essa mi pare emblematica di una situazione di disagio comune.

Nella necessità di dover scaricare un referto urgente dall'apposito portale di ASL Toscana Centro, dopo vari tentativi andati a vuoto, ho dovuto contattare il numero indicato per la risoluzione dei problemi ma solo dopo svariati minuti sono riuscita a parlare con un operatore che, molto gentilmente, mi ha informato che il servizio non è più attivo e che mia mamma, seppur novantenne, per scaricare il referto desiderato, avrebbe dovuto accedere al fascicolo sanitario con SPID, carta d'identità elettronica o tessera sanitaria tramite lettore oppure, in alternativa, recarsi alla Casa della Comunità con il foglio con codice a barre rilasciato al momento dell'esame.

Purtroppo però mia madre è analfabeta dal punto di vista digitale e resa disabile dagli acciacchi dell'età, per cui, se non avesse una persona costantemente vicina non potrebbe affatto adempiere a certe pratiche burocratiche. Il mio pensiero è dunque istintivamente andato a tutti coloro che vivono una situazione peggiore della mia e a tutte le persone anziane che non hanno nessuno che si occupi di loro e ai quali è così negata la libertà stessa del vivere.

Dobbiamo denunciare gli eccessi della burocrazia e i suoi disservizi, dice Lucia Masini, Candidato Sindaco del Centrodestra, poiché essi rappresentano una vera e propria discriminazione nei confronti di coloro che non posseggono le richieste capacità. Le istituzioni hanno il dovere di colmare questo scarto e di instaurare un rapporto gentile e comprensivo nei confronti di queste persone. Nel nostro Programma Elettorale, conclude Masini, ci saranno proposte dedicate a questa specifica questione come ad esempio le realizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale per anziani, ma stiamo valutando anche altri progetti di assistenza personalizzata a domicilio. Siamo consapevoli della drammaticità del problema e riteniamo nostro dovere restituire una vita dignitosa a tutti coloro che sono afflitti dalle nuove barriere sociali.

Lucia Masini candidato sindaco centrodestra Certaldo