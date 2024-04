Terricciola SiCura: "Saltata la variazione di bilancio, Bini isolato"

“La fantasia della maggioranza consiliare di Unione Democratica e della Giunta presieduta dal sindaco Mirko Bini, non finisce di sorprenderci. Non solo il Sindaco Mirko Bini convoca i Consigli Comunali l’ultimo giorno utile per poter procedere all’approvazione di determinati punti all’ordine del giorno, ma non si preoccupa neanche di raccogliere i suoi consiglieri comunali di maggioranza per avere la certezza di raggiungere il numero legale ai fini della validità della seduta consiliare”.

Lo sottolinea la lista Terricciola SiCura 2030 a proposito dell’ultima seduta del Consiglio comunale spiegando come “il Sindaco e la sua maggioranza consiliare hanno calpestato per anni i diritti della opposizione consiliare, impedendoci di accedere agli atti, non rispondendo alle nostre istanze, esprimendo voti contrari a proposte utili per il nostro territorio e oggi imputa a noi la mancata approvazione di una variazione di bilancio”.

“I consiglieri comunali di Terricciola SiCura erano seduti ai banchi dell’opposizione puntuali alle 9.30 per partecipare al voto. Gli assenti e coloro che hanno impedito di approvare il punto all’ordine del giorno, una variazione di bilancio, erano i consiglieri comunali di Unione Democratica che così facendo hanno impedito il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta consiliare essendo presenti in aula alle 10 solo 6 i consiglieri presenti”.

“Questa volta, avete peccato, non solo nei contenuti, ma persino nell’organizzazione di un consiglio comunale convocato da voi e secondo i vostri comodi. Ma d’altronde dalla maggioranza consiliare di Unione Democratica che ha portato il nostro Comune allo sbando, non potevamo aspettarci diversamente” conclude.

Fonte: Ufficio Stampa