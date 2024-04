Ultima giornata dal sapore speciale per Basket e Gialloblu Castelfiorentino

Sebbene la classifica abbia già emesso i suoi verdetti, Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino si apprestano a scendere in campo per due gare che racchiudono un sapore speciale. Le due formazioni castellane saranno impegnate domenica 28 aprile, in contemporanea alle 18.30, entrambe lontano da casa.

Il Gialloblu Castelfiorentino farà visita all’Argentario Basket per l’ultima giornata di Divisione Regionale 2 (arbitri Giustarini e Posarelli di Grosseto). Con le speranze di agguantare la post season ormai spente da qualche turno, i ragazzi di coach Dario Chiarugi si apprestano a salutare la stagione 23/24 sul campo di una squadra per la quale, al contrario, il risultato di questa sfida sarà decisivo per stabilire il proprio piazzamento in griglia playoff. Tante, dunque, le motivazioni dei padroni di casa, con i gialloblu che saranno spinti invece dalla volontà di chiudere con il sorriso questa altalenante stagione provando a bissare l’ottima prestazione del girone di andata, quando al PalaBetti si imposero per 80-76.

Big match, invece, per il Basket Castelfiorentino, che sarà ospite della Pallacanestro Femminile Montecatini per la prima giornata di ritorno della seconda fase di serie C Femminile (arbitro Tabarin di Pistoia). Con la serenità di chi ha ormai ipotecato la permanenza in categoria, le ragazze di coach Gianni Lazzeretti proveranno a difendere l’imbattibilità di questa seconda fase, e con essa il primo posto, nell’atteso scontro diretto con la formazione termale. Entrambe con 18 punti all’attivo, ma con le gialloblu avanti grazie alla vittoria conquistata nel match di andata (57-51 il finale al PalaGilardetti), le due squadre scenderanno in campo per prendersi la vetta della classifica.