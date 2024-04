Ultimi giorni di riprese in centro a Lucca per il film di Dustin Hoffman

Si va verso gli ultimi giorni di lavoro in centro storico per le riprese del film internazionale di Peter Greenaway con i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, affiancati da attori del calibro di Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Costante il supporto tecnico e logistico degli uffici comunali durante le varie fasi di preparazione e quelle operative delle riprese sul set, che oggi (venerdì 26 aprile) e domani si svilupperanno in Corte del Gallo e in particolare a Daris Libri, dove verranno girate alcune delle scene più suggestive della pellicola.

Grazie alla fattiva collaborazione ed ai continui aggiornamenti con la produzione internazionale, Facing East, e con quella italiana, The Family, l’amministrazione comunale continua a comunicare tempestivamente il piano delle riprese con le relative modifiche al traffico ed alla viabilità, al fine di ridurre al minimo i disagi e consentire il regolare svolgimento del più grande progetto cinematografico che abbia mai interessato la città.

Mentre prosegue la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l'uscita da altri varchi e la deviazione del TPL, ecco, nel dettaglio, i provvedimenti che interessano la circolazione per questa settimana di lavorazione, sulla base dell’aggiornamento del piano di riprese:

Venerdì 26 aprile

Riprese dalle ore 11:00 alle ore 21:00

Sabato 27 aprile

Riprese dalle ore 14:00 alle ore 21:00

SET Daris Libri, via del Gallo 9

Dal giorno 22 aprile al giorno 24 aprile con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione forzata in PIAZZA BERNARDINI – 6 stalli di sosta

Divieto di sosta con rimozione forzata in VIA DEL GALLO da intersezione Piazza Bernardini a intersezione via Battistero ambo i lati

Dal giorno 22 aprile al giorno 24 aprile con decorrenza dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in VIA DEL GALLO da intersezione Piazza Bernardini a intersezione via Battistero

Dal giorno 26 aprile al giorno 27 aprile con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione forzata in PIAZZA BERNARDINI intera area

Divieto di sosta con rimozione forzata in VIA DEL GALLO da intersezione Piazza Bernardini a intersezione via Battistero ambo i lati

Divieto di sosta con rimozione forzata in CORTE DEL GALLO intera area

Divieto di sosta con rimozione forzata in VIA BATTISTERO da n.c. 28 a n.c. 32

Dalle ore 09:00 del giorno 26 aprile alle ore 22:00 del giorno 27 aprile

Divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in VIA DEL GALLO da intersezione Piazza Bernardini a intersezione via Battistero

Divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione in CORTE DEL GALLO

Il giorno 29 aprile con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Divieto di sosta con rimozione forzata in PIAZZA BERNARDINI – 6 stalli di sosta

Divieto di sosta con rimozione forzata in VIA DEL GALLO da intersezione Piazza Bernardini a intersezione via Battistero ambo i lati

