Ultimo consiglio comunale a Empoli, ecco i temi da trattare

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà martedì 30 aprile 2024, alle 20.30, nella sala al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa. I lavori consiliari potranno essere seguiti come di consueto anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Piano di Protezione Civile Comunale. Approvazione.

3.Rendiconto di gestione anno 2023 – Approvazione.

4.Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 - Terzo aggiornamento.

5.Programma triennale Opere Pubbliche 2024-2025-2026 - elenco annuale 2024 - 1^ variazione per le annualità 2024/2025 ai sensi del D.Lgs 36 del 31/03/2023.

6.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2024 – 1^ aggiornamento.

7.Variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026.

8.Ratifica delibera di Giunta n. 65 del 29/03/2024 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2024-2026 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

9.Ratifica delibera di Giunta n. 80 del 23/04/2024 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2024-2026 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

