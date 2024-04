Via Chiarugi e via delle Chiassatelle, sono previste modifiche temporanee alla viabilità

Per permettere la sosta di una autogru necessaria per lavori sulla copertura di un edificio, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità in un tratto di via Vincenzo Chiarugi e in via delle Chiassatelle. In particolare, come disposto con ordinanza 270 del 19 aprile 2024 (https://shorturl.at/fouE9), via Chiarugi sarà interessata dalle modifiche nei giorni di lunedì 29 e martedì 30 aprile, mentre via delle Chiassatelle nei giorni di giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2024.

Nel dettaglio, l'ordinanza dispone per il 29 e 30 aprile in via Chiarugi, dalle 9 alle 19, l'istituzione del divieto di transito con chiusura dell'intera carreggiata al traffico veicolare, nel tratto dall'intersezione con via Pulidori all'intersezione con via delle Chiassatelle, mantenendo il libero accesso a via Pulidori. Per il 2 e il 3 maggio, dalle 9 alle 19, l'ordinanza dispone invece l'istituzione del divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, in via delle Chiassatelle, nel tratto dall'intersezione con via degli Orti a via Vincenzo Chiarugi.

