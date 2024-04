Violenza sessuale in pieno giorno a Prato, arrestato 37enne

Un 37enne pakistano, irregolare per quanto riguarda il permesso di soggiorno, noto alle forze dell'ordine e sosttoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato in flagranza dalla polizia per violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale nel primo pomeriggio di mercoledì 24 aprile a Prato. Ha aggredito una donna in pieno giorno, in un giardino pubblico di piazza Mercatale, tentando di approfittare di lei. È stato però bloccato e arrestato dagli agenti della volante che stava passando in quel preciso istante. La donna, di origini cinesi, è stata portata in ospedale e ha ricevuto 3 giorni di progonosi. Era in stato di shock, in lacrime e scossa. Il 37enne, per non farsi arrestare, ha finto un malore buttandosi a terra. Poi, una volta portato in questura, ha tentato di ferirsi opponendo resistenza. Tant'è che è stato necessario l'intervento dei sanitari inviati dal 118.