Biblioteca Fucini, Stefano Vestrini presenta “Adagi e monologhi”

Tutto pronto per una nuova settimana di iniziative alla biblioteca comunale Renato Fucini di via Cavour, 36. Si comincia con il gruppo Sferruzza Sferruzza e l’universo del fatto a mano con l’uncinetto e ai ferri, si prosegue con le iniziative di ‘Aspettando Leggenda’ per arrivare a un grande ritorno: gli incontri con scrittori e scrittrici nell’ambito del contenitore “Empolichescrive”.

Martedì 30 aprile 2024, alle 16.30, il gruppo delle sferruzzanti tornato in biblioteca, terrà il consueto incontro per svelare tutti i segreti dell’universo dell’uncinetto e dei ferri.

Venerdì 3 maggio 2024, alle 17.30, in una delle sale della biblioteca comunale, in via Cavour, 36, nell’ambito di “Empolichescrive”, l’autore Stefano Vestrini presenterà il suo libro intitolato, Adagi e monologhi, testi e pretesti di Teatro, edito da “La Conchiglia di Santiago” San Miniato (Pi) febbraio 2024. Dialogherà con l’autore Andrea Mancini, editore de La Conchiglia di Santiago. Da tempo l’autore, dopo aver pubblicato romanzi ed alcuni racconti, si è sentito attratto dalla parola che viene pronunciata, che diviene suono, che dura un attimo.

L’AUTORE

Nasce a Firenze nel 1962, sposato con due figlie. Dopo gli studi liceali classici e la laurea in Giurisprudenza nell'Ateneo fiorentino, esercita la professione di avvocato civilista. Ha pubblicato per F.M. Edizioni di San Miniato i racconti “Fabio è nato” 2004, e “La cosa Nuova” 2005. Per Ibiskos Risolo di Empoli, il romanzo “Storia di Silvana” 2007, recensito su Edison Square ed Osservatorio Letterario, ed oggetto di un omonimo audiolibro. Nel 2008 per Titivillus esce “Un chicco d’uva: Chiara di Assisi appunti da un viaggio”. Ha inoltre pubblicato racconti di argomenti autobiografici e per La Conchiglia di Santiago nel 2018 “I Beatles e la malinconia”. In ultimo, sempre per La Conchiglia di Santiago, escono il racconto “L'inverno dei mirtilli”, che trae spunto dalle sue esperienze professionali e “Mirza”, dedicato al cestista bosniaco Mirza Delibasic.

ASPETTANDO LEGGENDA – Nel villaggio Palazzo Leggenda, si parte giovedì 2 maggio, alle 17, con Dal Libro al Fare. Musica Maestro! Ispirato al libro Armonia di Teresa Porcella. Dai 5 ai 9 anni di età. È consigliata la prenotazione. Venerdì 3 maggio, alle 17, Giocare con l’arte. L’arte fa battere il cuore. Un pomeriggio per scoprire la magia dell’arte contemporanea a partire dal libro L’arte dell’amicizia di Cristina Petit. Laboratorio artistico adatto dai 3 ai 6 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Sabato 4 maggio, alle 10.30, Ma io mi annoio! Presentazione del libro di Silvia D’Achille, Il principe Edoardo. Attività adatta dai 5 agli 8 anni di età. È consigliata la prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16.30 di sabato 4 maggio, ecco Nuvolette SNAP! Inventiamo mondi fantastici. Un pomeriggio per dare vita a fumetti straordinari ambientati in mondi fantastici. Laboratorio di fumetto adatto dai 7 ai 10 anni di età. È consigliata la prenotazione.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI - Per prenotazioni, è possibile telefonare al numero 0571 757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

Per informazioni, è possibile visitare il sito web della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli.

GLI ORARI DI PALAZZO LEGGENDA – Lunedì, chiuso, martedì 9-13, mercoledì 14-19, giovedì 9-13 e 14-19, venerdì 14-19, sabato 9-13, 16-19. Aperto l’ultima domenica del mese in orario 9-13.

--

Fonte: Ufficio Stampa