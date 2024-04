Bimba ha fretta di nascere: parto nell'auto dei genitori. Poi corsa all'ospedale Versilia

Alle 4.30 di questa mattina il personale del Pronto soccorso dell'ospedale Versilia diretto da Giuseppe Pepe ha gestito un parto precipitoso avvenuto direttamente nella camera calda. Il complicato intervento è stato compiuto dal medico Mariangela Mazzillo e gli infermieri della struttura.

Stanno bene sia la mamma che la bellissima bambina che ha avuto fretta di venire al mondo, che si chiama Ester e pesa 3 chili e 32 grammi. La bimba è infatti nata nell'auto dei giovani genitori, i quali, resisi conto dell'imminente arrivo della piccolina, dalla Lunigiana dove vivono avevano deciso di dirigersi verso l’ospedale “Versilia”.

Era una situazione complessa ma è stata gestita in maniera impeccabile dal personale del Pronto soccorso, che poi è stato raggiunto anche dal personale della Ostetricia e ginecologia e da un anestesista del “Versilia”.

Ester e sua mamma - alla seconda gravidanza - sono poi state prese in carico dalle ostetriche Priscilla Lori e Giulia Molidoro, dal ginecologo Antonio Gargini, dal pediatra Carlo Bertacca, dall’ostetrico del Nido Alessandro matteucci e dall’infermiera Utin (Terapia Intensiva Neonatale) Martina Vangi.

Il parto precipitoso è un evento che si stima riguardi l'1-3% delle nascite e consiste in un travaglio e in un parto con una durata inferiore alle tre ore. In questi casi è necessario prestare un'assistenza puntuale, tempestiva ed efficace poiché essi presentano un maggior numero di complicanze. Dunque, anche da parte della direzione Asl e della direzione di presidio, un plauso particolare al personale del Pronto soccorso del “Versilia” che ha efficacemente assistito la mamma e la piccola in questa situazione di emergenza.

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio Stampa