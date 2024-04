Elezioni, Montaione nel Cuore sostiene la candidatura di Bettini

"Come Montaione nel Cuore, gruppo che ha rappresentato negli ultimi anni il centrodestra a Montaione, abbiamo deciso di confluire nel progetto civico MontaioneSì, sostenendo la candidatura a sindaco di Damiana Bettini, senza pretendere di intaccare il carattere civico della lista, che riteniamo una ricchezza preziosa" dichiara Leonardo Rossi capogruppo e portavoce di Montaione nel Cuore.

"Come rappresentanti del centrodestra a Montaione abbiamo scelto di mettere a disposizione della lista civica l'esperienza amministrativa di questi anni, mettendoci al servizio di un progetto più ampio che va oltre i classici schieramenti politici. Con grande entusiasmo ho accolto l'invito di Damiana Bettini a candidarmi come consigliere comunale per MontaioneSì - prosegue Rossi - insieme a me saranno presenti in lista anche altre montaionesi con le quali in questi anni ho lavorato fianco a fianco".

"Siamo convinti che una lista autenticamente civica come quella di Damiana Bettini sia ciò che serve per Montaione, una lista aperta al contributo di tutti e dove tutti possono sentirsi rappresentati. In un piccolo comune come il nostro,dove tutti ci conosciamo, sono assolutamente certo che i simboli contino ben poco. Benché qualcuno tenti, in solitaria e in modo del tutto velleitario, di rifugiarsi dietro un simbolo sperando nell'effetto traino delle Europee, siamo più che convinti che i cittadini di Montaione di centrodestra possano sentirsi ben tutelati dai candidati che - presenti all'interno della lista MontaioneSì - da anni rappresentano il centrodestra nelle istituzioni montaionesi".

"La freschezza, lo slancio propositivo e la libertà della lista civica MontaioneSì a sostegno della candidatura a sindaco di Damiana Bettini rappresentano l'unica vera possibilità di cambiamento nell'amministrazione del comune che tutti noi amiamo".

Fonte: Ufficio Stampa