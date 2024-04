Emma Villas Siena riprende gli allenamenti in vista del match di andata dei quarti di Coppa Italia

La Emma Villas Siena tornerà ad allenarsi domani in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Restano le grandi emozioni vissute nella finale dei playoff di serie A2 contro la Yuasa Battery Grottazzolina, con la formazione marchigiana che si è aggiudicata la serie e ha conquistato la promozione in Superlega. Resta anche la soddisfazione di avere visto un grande spettacolo al PalaEstra nella gara2 della finale playoff, sia in campo che sugli spalti dove si sono contati ben 2.100 spettatori. La risposta di pubblico è stata importante in una giornata che è già entrata a far parte della storia del club senese.

La squadra biancoblu tornerà domani ad allenarsi al PalaEstra. Mercoledì 1 maggio ci sarà il prossimo impegno ufficiale, vale a dire la partita di andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Ancora il team senese non sa quale sarà la sua avversaria: domani si gioca infatti la gara3 della serie degli ottavi di finale della manifestazione tra Brescia e Reggio Emilia. La compagine che vincerà la gara sfiderà Siena nei quarti di finale.

La Emma Villas disputerà in trasferta il primo maggio la partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. La gara di ritorno sarà invece al PalaEstra il 5 maggio. La formazione che si qualificherà da questa serie staccherà il pass per le Final Four della Coppa Italia di serie A2 che si disputeranno a Cuneo l’11 e il 12 maggio.

“In questa stagione avevamo l’obiettivo di tornare a sorridere dopo la complicata scorsa annata e la retrocessione dalla Superlega – è stato il commento del vicepresidente della Emma Villas Siena, Fabio Mechini, dopo la gara2 della finale contro Grottazzolina. – E siamo riusciti a farlo, con tante giornate positive che abbiamo vissuto. Nel percorso del nostro campionato ci sono stati anche momenti di difficoltà, ma siamo stati capaci di tenere la barra dritta e di andare avanti. Siamo arrivati a giocarci la finale playoff contro una grande squadra che aveva già vinto la regular season e che in semifinale aveva già avuto la meglio di Ravenna. Anche nella serie di finale Grottazzolina ha fatto molto bene in battuta e direi pure in ricezione. Abbiamo disputato un grandissimo campionato e non era scontato arrivare fino alla finale playoff. Ora abbiamo davanti a noi l’obiettivo della Coppa Italia, dovremo prepararci al meglio in vista di questi appuntamenti e con la speranza di arrivare alle Final Four a Cuneo”.

Fonte: Uff Stampa Emma Villas Volley Siena