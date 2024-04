A DueVolt doppio concerto per il Primo Maggio

Doppio concerto il 30 aprile per la vigilia del Primo Maggio a DueVolt di Segromigno in Monte dove si svolgono le attività di Miniere Urbane e Hacking Labs.

A esibirsi saranno due band della Provincia di Lucca, i Moonin Down e i CRP Collettivo

Rivoluzionario Protosonico, in una serata dedicata ai festeggiamenti del Primo Maggio.

I Moonin Down hanno sviluppato un proprio stile che non tollera classificazioni, il territorio in cui si muove è vasto ed echeggia di ritmi tribali, feed e vento del deserto tra i confini di Psych-Rock, Hard Blues e Garage. Il risultato è un suono non stereotipato che chiamano PsicHARDelic Rock.

I CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico eseguiranno brani dal loro primo album, Beati voi!, brani anch’essi non facilmente classificabili musicalmente, in un concerto dalle tinte industrial post punk arricchito anche da momenti performativi.

Il doppio concerto inizia alle ore 22 e l’ingresso è gratuito.

Per informazioni 0583 961015.

Miniere Urbane APS è un associazione che si occupa di economia circolare e ritira dispositivi elettrici elettronici che non sono più utili per poi farli ricondizionare dall'associazione Hacking Labs APS che ha un laboratorio informatico moderno e i volontari qualificati per ridare nuova vita a dispositivi che riceve.

Hacking Labs

Associazione informatica no-profit nata a Maggio del 2009 come centro del riuso dell'elettronica. L’idea nasce dalla passione del computer e la sensibilità ambientale. Con il Trashware (riuso elettronica) dà nuova vita ai dispositivi per poi donarli a scuole e bisognosi. Da questa pratica vengono ridotti i rifiuti elettronici, si insegna ai giovani a riparare i computer. La passione all'informatica ha da subito spinto l’associazione alla realizzazione di un’aula informatica per insegnare l'uso del computer alla terza età.

L'associazione si occupa di ambiente, sociale e formazione.

Fonte: Moonin Down e i CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico