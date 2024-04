Colpisce a martellate il compagno dell'ex fidanzata. In manette un 36enne

Ha brandito un martello ed ha aggredito l'attuale compagno dell'ex fidanzata procurandogli gravissime lesioni alla testa. L'auto del gesto, un 36nne albanese, è stato arrestato a Prato dai carabinieri per tentato omicidio.

Il fatto, riconducibile a moventi passionali, è avvenuto verso le 11 in via Galcianese. L'uomo si è scagliato con violenza contro un altro uomo, un maghrebino di 33 anni, nuovo compagno della donna. Solo l'intervento di una pattuglia della radiomobile dei carabinieri ha impedito che si consumasse un omicidio.

I militari in quel momento stavano transitando in via Galcianese e hanno visto uno che perdeva sangue dalla testa e stava tentando di scappare da un altro che lo inseguiva munito di martello.

Il 33enne è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi.