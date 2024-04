Misericordia di Montelupo: da maggio arrivo in ambulatorio di un nuovo specialista

Da maggio arriverà in servizio presso la Misericordia di Montelupo Fiorentino un nuovo podologo.

Dal 7 maggio 2024 presterà servizio presso gli ambulatori della Misericordia il dottor Claudio Sambito.

Il Dott. Sambito effettua visite podologiche a bambini, adulti, anziani. È specializzato in Podologia dello sport, è esperto in costruzione ortesica plantare, è competente nel trattamento podologico di unghie e callosità, verruche plantari, onicocriptosi (unghia incarnita), onicomicosi, effettua l’esame baropodometrico.

I giorni nei quali sarà possibile prenotare appuntamento per i suoi trattamenti saranno il primo e il terzo martedì di ogni mese, dalle 9.00 alle 12.30. Per il mese di maggio i giorni di visita saranno il 7 e il 21.

L’appuntamento con il polodogo è prenotabile chiamando in Misericordia al numero 057151674.

Fonte: Gruppo PR Misericordia di Montelupo