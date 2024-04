PRM Energy nella notte in fiamme alcuni veicoli

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti questa notta alle ore 05:10 in località Altopascio, via Bordo, per spegnere un incendio di alcuni autoveicoli nel piazzale della ditta PRM Energy.

Le fiamme hanno coinvolto un furgone, un'autovettura, un mezzo tridimensionale e una parte del fabbricato adibito a magazzino.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle vetture e circoscritto le fiamme all'interno del fabbricato, limitandone i danni. Sul posto era presente una pattuglia dei Carabinieri del radiomobile di Lucca.

L'intervento si è concluso alle ore 7.00.