Si arrampica sul tetto della scuola ma il lucernario si rompe. Paura per un 13enne di Piombino

Un ragazzo di 13 anni ieri è precipitato, ieri pomeriggio dal tetto delle scuole elementari del Perticale in via Lerario a Piombino. Erano circa le 14 quando il giovane, presumibilmente nel tentativo di fare una bravata, si è introdotto nel cortile della scuola scavalcando il cancello e arrampicandosi così sul tetto della scuola.

Come si lege sul quotidiano La Nazione, durante la scalata, un lucernario in plexiglas si sarebbe frantumato sotto il suo peso facendo così cadere nel vuoto il ragazzo da un’altezza di circa 4 metri. Dopo lo choc per la caduta, è stato lo stesso ragazzo a chiamare con il suo telefono i soccorsi che sono entrati nella scuola e hanno ricostruito i fatti insieme a lui.

Per il 13enne, portato in un primo momento all’ospedale di Villamarina e successivamente al Meyer di Firenze in elisoccorso, riscontrati politraumi.