Spara sette colpi di pistola in aria. A Firenze è caccia al responsabile

Sette colpi di pistola sparati in aria in pieno centro storico. La vicenda è accaduta ieri notte a Firenze in via delle Seggiole attorno alle 4.

Sono attualmente in corso le indagini della polizia per rintracciare l'uomo che in sella ad una bicicletta ha esploso i sette colpi di pistola in aria svegliando i residenti della zona.

Sono stati trovati tutti i bossoli a terra ed è stato stabilito che si tratta di un'arma a salve. Dalle ricostruzioni pare che il ciclista si sia soffermato in mezzo alla strada, abbia estratto la pistola e sparato di seguito nello stesso punto verso l'alto. I rumori dei singoli spari hanno allarmato le persone che abitano nei paraggi e più di un cittadino ha chiamato il 112Nue per segnalare cos'era successo. Sul posto la squadra volanti della questura.

Gli accertamenti proseguono.