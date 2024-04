Termina sul 2-2 la sfida tra Arezzo e Roma

Termina 2-2 una scoppiettante partita tra le due squadre divise ancora da 3 punti. Appuntamento a mercoledì 1° maggio tra le mura dello stadio Comunale “Città di Arezzo” per il turno infrasettimanale con il Pavia Academy.

PRIMO TEMPO

1’ GOOOOL AREZZO!

Dopo 44 secondi errore in disimpegno della difesa di casa e Carcassi è la più lesta nel trovare di sinistro una traiettoria a giro con De Bona fuori dai pali. Rete di pregevole fattura e vantaggio amaranto. Quarta rete in campionato per l’attaccante 2004 dell’Arezzo. 0-1

5’ Tiro di Martino dai 30 metri che non impensierisce l’estremo difensore ospite di casa.

11’ Ancora Arezzo. Razzolini dalla sinistra si accentra partendo dalla linea di fondo ed appoggia un ottimo pallone all’altezza del dischetto, ma Gnisci spara alto da posizione favorevole.

12’ Prova a reagire la Res Roma con un calcio di punizione di Simeone di poco fuori con Nardi brava a controllare.

13’ Ancora Res. Tenta la reazione la squadra di casa stavolta con Boldrini che in girata non trova lo specchio della porta.

38’ GOL RES ROMA

Nagni dentro l’area di rigore amaranto con un tocco furbo spedisce la palla sul braccio di Imprezzabile: rigore per la Res. Dal dischetto si presenta la stessa capitana che spiazza Nardi con il suo sinistro. 1-1

SECONDO TEMPO

Doppio cambio tra le amaranto, entrano Bergros e Rossi per Carcassi e Gnisci.

49’ Imprezzabile blocca la ripartenza della Res Roma a metà campo e per l’arbitro è fallo da ammonizione. Secondo giallo molto fiscale e la numero 10 amaranto guadagna anzitempo l’ingresso negli spogliatoi. Amaranto in 10.

72’ La Res Roma prende coraggio e tenta con un tiro da lontano di Pezzi di sorprendere Nardi, ma la palla finisce fuori.

73’ Ancora dalla distanza la squadra di casa, stavolta con Naydenova. Ancora fuori, ma la pressione è sempre maggiore.

75’ GOL RES ROMA

Palla persa nella trequarti avversaria da Toomey e velocissima verticalizzazione della Res Roma a trovare in profondità Montesi bravissima appena fuori dall’area a trovare un pallonetto chirurgico. 2-1

83’ Prova la reazione l’Arezzo

84’ GOOOOOL AREZZO

Le amaranto continuano a crederci e trovano il pareggio. Cross dalla destra di Diaz che trova lo stacco prepotente di testa di Rossi in mezzo all’area. Gol bellissimo e pareggio ACF Arezzo. 2-2

88’ Boldrini tenta la conclusione ravvicinata, ma Nardi devia in angolo.

89’ Ancora Res Roma stavolta con Nagni che lavora un ottimo pallone in area e serve Naydenova che spedisce incredibilmente fuori.

92’ Naydenova su punizione impensierisce Nardi che devia ottimamente in calcio d’angolo. Grande colpo di reni dell’estremo amaranto.

Dati partita

RES ROMA: De Bona, Fracassi, Boldrini, Nagni, Simeone, Clemente, Massimi (53’ Pezzi), Montesi (79’ Duchnowska), Naydenova, Antonelli, Petrova.

A disposizione: Maurilli, Liberati, Ridolfi, Cruciani, Caporro, Palombi, Comodi.

Allenatore: Marco Galletti

ACF AREZZO: Nardi, Toomey (75’ Taddei), Tuteri, Blasoni, Imprezzabile, Martino (63’ Lunghi), Licco (75’ Miotto), Carcassi (46’ Bergros), Gnisci (46’ Rossi), Diaz, Razzolini.

A disposizione: Holzer, Paganini, Nasoni, Fragnito.

Allenatrice: Ilaria Leoni

Angoli: 2-3 // Recuperi: 3 – 5 // Ammonite: 38’ Imprezzabile, 50’ Imprezzabile (espulsione per seconda ammonizione), 80’ Simeone

Marcatrici: 1’ Carcassi, 38’ Nagni (rig.), 75’ Montesi, 84’ Rossi

Fonte: Ufficio Stampa