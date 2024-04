Trovato cadavere in un fosso. A Livorno indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un fosso tra piazza della Repubblica e il viale degli Avvalorati all'1.30 di questa notte.

Stando alle prime ricostruzioni il cadavere ritrovato sarebbe di un uomo di 47 anni di origine nordafricana.

A quanto sembra il corpo si trovava in superficie ed è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto è stata inviata anche un'ambulanza del 118 con medico il quale ha constatato il decesso.

Secondo quanto emerge dai primi accertamenti, dall'ispezione esterna del cadavere non risulterebbero segni apparenti di ferite o di lesioni. La procura di Livorno comunque ha disposto l'autopsia.

Al vaglio varie ipotesi per spiegare come sia finito nel canale, potrebbe anche esserci caduto per un malore. Da stabilire se il 47enne aveva ingerito droghe o alcool.

Notizia in aggiornamento.