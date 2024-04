Borgo San Lorenzo: approvata la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Mugello

Il Consiglio comunale di Borgo San Lorenzo, nella seduta del 24 aprile, ha approvato la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Mugello: con questo atto il Comune, soggetto giuridico minimo indispensabile per sviluppare una CER, insieme agli altri Comuni aderenti e all’Unione Montana dei Comuni del Mugello, rende possibile la pubblicazione di un avviso pubblico con cui privati cittadini, aziende, associazioni, potranno prenderne parte e diventare “prosumer” cioè produttori e consumatori di energia.

Per la Consigliera con delega all’Ambiente e alle Politiche Sostenibili si è trattato di un atto doveroso dopo il percorso fatto sia in consiglio comunale, con l’approvazione all’unanimità della mozione sulle CER di novembre 2022, sia con lo studio di fattibilità dello sviluppo di una CER su alcuni edifici dei vari comuni dell’Unione, presentato nel gennaio 2023, ma anche e soprattutto con l’approvazione del decreti attuativi da parte del Governo che finalmente rendono operativo tutto l’impianto normativo per le CER in Italia già elaborato nel 2021.

Le CER sono uno strumento che cerca innanzitutto di porre un argine alla povertà energetica che sempre più investe e coinvolge molte famiglie sul territorio, cambia l’approccio nel consumo dell’energia, perché affianca la produzione a esso, ma soprattutto si pone come obiettivo la produzione di energia da fonti rinnovabili, di conseguenza può essere considerato un valido aiuto alla riduzione di CO2 e al rispetto della neutralità climatica.

