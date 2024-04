Elezioni, Pierini non si candida ma se vince Mugnaini sarà ancora vice sindaco

Si scaldano i motori a Montespertoli in vista delle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno. Se finora la squadra degli sfidanti del Sindaco uscente Alessio Mugnaini non è stata ancora resa nota, Mugnaini non ha dubbi: nei giorni scorsi sono stati annunciati i candidati in Consiglio Comunale della lista Vivo Montespertoli e oggi è il turno anche di un nome della prossima giunta comunale in caso di vittoria.

Si tratta di Marco Pierini, 28 anni, che ha ricoperto nell’ultimo quinquennio l’incarico di vice sindaco con delega a lavori pubblici, ambiente, polizia municipale e innovazione tecnologica. Pierini, che non si è ricandidato in Consiglio Comunale, ha alle spalle già due elezioni amministrative ed è ormai un volto noto della politica locale dal 2012, anno in cui ha iniziato - a soli 16 anni - con la propria militanza politica all’interno del Partito Democratico.

In questi anni Pierini ha seguito importanti progetti dell’amministrazione (il nuovo polo della salute, il nuovo polo scolastico, la messa in sicurezza dei versanti franosi, i percorsi pedonali nelle frazioni e tutte le altre opere pubbliche, il processo di digitalizzazione del Comune di Montespertoli e le iniziative di tutela dell’ambiente, solo per citarne alcuni) e ha rappresentato spesso il Comune. La sua età al momento dell’insediamento - 23 anni - ne ha fatto il più giovane vicesindaco della zona in questo mandato amministrativo che si chiude.

"Marco in questi anni è stato un prezioso collaboratore perché sa lavorare con dedizione e con impegno fuori dal comune e quindi è naturale che ci sia la volontà di proseguire insieme questo percorso politico e amministrativo. Montespertoli ha bisogno di persone che si spendano ogni giorno per la propria comunità senza mai tirarsi indietro e sono felice che l’esperienza di Marco possa essere messa nuovamente a servizio dei montespertolesi. Ci aspettano tanti progetti in corso da portare a compimento e tante nuove iniziative da far partire e per questo serve avere fin da subito una squadra rodata che non faccia fermare e ricominciare da zero il nostro Comune", dichiara Alessio Mugnaini.

"Essere scelto come vicesindaco in caso di vittoria è qualcosa che mi onora e credo sia anche un grande gesto di trasparenza nei confronti degli elettori” commenta Marco Pierini. “In questi cinque anni abbiamo lavorato moltissimo per portare a Montespertoli più investimenti pubblici, far partire lavori strategici per la cittadinanza e provare a stabilire un rapporto di dialogo costruttivo con tutti i cittadini quando si trattava di ascoltare i bisogni di un comune vasto come il nostro. Per questo voglio mettere ancora a servizio della cittadinanza il mio tempo, la mia passione e la mia energia. In questi anni il nostro unico obiettivo è stato far accadere le cose, ossia realizzare gli impegni che ci siamo presi nel 2019 con gli elettori. Oggi abbiamo davanti un paese che ha attratto milioni di euro dai fondi regionali, statali ed europei, ed è riuscito non soltanto a fare investimenti per la mobilità pedonale in moltissime frazioni, ma anche a far partire una stagione senza precedenti di grandi opere pubbliche, a cominciare dal polo della salute, dal polo per l’infanzia in costruzione e dagli interventi contro le frane. Affronto questa campagna elettorale al fianco di Alessio Mugnaini e dei candidati in Vivo Montespertoli forte di questo bagaglio ma determinato a fare sempre di più e meglio, perché le esigenze dei nostri cittadini sono tantissime e dobbiamo pensare innanzitutto e soprattutto a quelle che ancora restano da soddisfare" conclude.

Fonte: Vivo Montespertoli