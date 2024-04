Elezioni, proseguono le assemblee di Masi nelle frazioni: tappa a Cortenuova

L’Arno vecchio e l’oasi naturale, ma anche la viabilità, la difesa del territorio e la gestione della raccolta dei rifiuti.

Sono molti i temi all’ordine del giorno dell’assemblea con i cittadini organizzata da Leonardo Masi a Cortenuova a partire dalle ore 20 presso il circolo di via del Ponte, nell’ambito del tour nelle frazioni che sta vedendo impegnato il candidato di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e Siamo Empoli in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Incontri aperti, dove i cittadini sono parte attiva di un confronto che mira a mettere in fila le priorità per il territorio e indicare alcune strade da seguire per migliorare i servizi pubblici in città.

“In questi cinque anni di opposizione – spiega Masi – abbiamo creato contatti solidi con molti cittadini e realtà associative in tutta la città. La nostra è stata la voce di chi voce non aveva, all’interno delle istituzioni e ora siamo pronti a portare gli empolesi a guidare il nostro Comune. È una sfida che stiamo affrontando con energia e gioia, rimettendo al centro i cittadini e promuovendo i nostri valori”.

Valori che verranno ribaditi una volta ancora da Leonardo Masi mercoledì primo maggio, in occasione della festa dei lavoratori, quando il candidato di sinistra parteciperà al tradizionale corteo che dalla stazione arriverà fino a piazza della Vittoria.

Sabato 4 maggio, infine, Masi si sposterà a Santa Maria, per un giro della frazione dalle 10.30 e un’assemblea pubblica al Circolo, a partire dalle ore 12.

Fonte: Ufficio Stampa