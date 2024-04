“Florovivaismo e gestione fitosanitaria sostenibile. Le opportunità del mercato e della ricerca”. E’ il titolo del convegno organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in programma martedì 30 aprile, alle 9, a Pistoia, sede G.E.A. Green Economy and Agriculture, Via Ciliegiole, 99.

Il programma

Apertura dei lavori a cura di Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana. Quindi i saluti di Francesco Ferrini, presidente Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia.

Interventi

“Gestione fitosanitaria: dati, normative e buone pratiche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” con Massimo Gragnani, Servizio Fitosanitario Regione Toscana; “Biocontrollo con sostanze naturali e microrganismi in vivaio” a cura di Davide Mosconi, Serbios; “Strategie di biocontrollo, le possibilità offerte dal mercato” di Daniele Marraccini, Koppert; “Utilizzo di tannini di legno per il biocontrollo di patogeni e nematodi. Progetto Vivabio”, Beatrice Carletti, Laboratorio Proplantis.

Conclusioni a cura di Sandro Orlandini, vicepresidente Cia Toscana.

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvLDY4PIyFX37HR4RfpDPNuJnzChBY7gs0fHOdH5YqwfLPHA/viewform

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2

Fonte: Ufficio Stampa