Il Giardino del Rispetto, della Cura e della Gentilezza inaugurato a Empoli con Fidapa

Educare alla cura della natura e al rispetto degli altri. È con questa finalità che lo scorso 24 aprile, nel Giardino della Scuola Fondazione Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli, si è svolta una straordinaria iniziativa per i più piccoli, organizzata dalla Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA BPW Italy-Sezione di Empoli) alla presenza di alunne e alunni della prima classe della Scuola Primaria, genitori, corpo docente, socie di Fidapa e istituzioni locali.

La Fidapa empolese, attualmente presieduta da Lucia Ceccanti, ha deciso di attuare il progetto Fidapa BPW International “Il Giardino del Rispetto, della Cura e della Gentilezza”, in prosecuzione del tema nazionale fidapino della “Carta dei Diritti della Bambina”, adottata dal Comune di Empoli nel 2019 per la tutela dei diritti e dei valori della donna, nel rispetto del principio in base al quale “ogni bambina/bambino deve essere aiutata/o, protetta/o fin dalla nascita e formata/o in modo che possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e doveri contro ogni forma di discriminazione”.

Nell’occasione, alla presenza dell’insegnante della classe coinvolta, Rita Guelfi, e con la partecipazione della coordinatrice didattica, Caterina Tofanelli, la locale sezione fidapina ha donato a ogni bambina e bambino una piccola pianta aromatica (salvia, rosmarino, menta, timo, maggiorana, origano, timo, limoncino, lavanda, liquirizia) da piantare nei vasi con il supporto di appositi attrezzi da giardinaggio adatti a loro e da curare nel tempo nel giardino dell’istituto.

Dopo una breve spiegazione del concetto di cura e benessere da parte dell’avvocata Benedetta Marmugi, socia e consigliera della Fidapa di Empoli, le alunne e gli alunni sono stati invitati a prendersi cura delle piante con amore, rispetto e gentilezza, quali preziosi ed essenziali valori educativi da conoscere e mettere in pratica ogni giorno non solo in questo ambito, ma anche e soprattutto nei rapporti con se stessi e con gli altri, per un’esistenza migliore e consapevole.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Empoli e supportata da Confartigianato Firenze nella persona di Marco Costoli, presidente di Confartigianato Empolese Valdelsa, ha visto la partecipazione di Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli, che ha ringraziato Fidapa “per la sensibilità verso il territorio e l’ambiente”, la

Santissima Annunziata “per essere sempre molto aperta al territorio e alla città” e Confartigianato, per aver sostenuto l’iniziativa.

A conclusione dell’evento la Fidapa di Empoli ha consegnato un’apposita targa a testimonianza dell’impegno condiviso con le nuove generazioni.

Fonte: Fidapa BPW Empoli