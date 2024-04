In carcere per condanna definitiva dopo 9 anni dalla rapina a Poggibonsi

Arrestati due uomini stranieri residenti in Valdelsa che dopo i tre gradi di giudizio sono stati condannati per rapina aggravata in concorso per un fatto accaduto quasi 10 anni fa, il 29 gennaio 2015. Quel giorno un uomo chiamò i soccorsi perché due connazionali lo avevano preso a calci e pugni, rubandogli portafoglio, cellulare e i vestiti. Era rimasto seminudo e frastornato in strada. I carabinieri rintracciarono e fermarono i due, che ai temi avevano 24 e 27 anni. Nei giorni scorsi è avvenuta la carcerazione, la pena prevista è di circa 3 anni.