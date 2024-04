In piazza della Signoria il XXXI Trofeo Marzocco

Torna il Trofeo Marzocco, alla sua 31° edizione: l’annuale sfida nel “maneggio della bandiera” organizzata dal Comune di Firenze e dai Bandierai degli Uffizi.

Il Trofeo vedrà impegnati in Piazza della Signoria, mercoledì 1° Maggio dalle 15,30, quattro gruppi di sbandieratori: i Bandierai degli Uffizi, del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina; gli sbandieratori Città dell’Aquila; la Compagnia dell’Orso di Pistoia e gli sbandieratori San Gemini - Terni.

Il Corteo della Repubblica Fiorentina partirà dal Palagio di Parte Guelfa alle 15 per giungere in piazza della Signoria dove, davanti all’arengario di Palazzo Vecchio, si svolgeranno le esibizioni dei gruppi di sbandieratori e le premiazioni. (s.spa.)

