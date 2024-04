Ispettori ambientali Alia Multiutility. A Campi Bisenzio si rafforza l’impegno contro l’abbandono dei rifiuti

Intensa e ricca di risultati positivi l’attività degli ispettori ambientali di Alia Multiutility, impegnati nel Comune di Campi Bisenzio, dove nel corso del 2023 sono stati effettuati oltre 1.200 controlli, ispezionando circa 2.600 rifiuti. Sono i numeri principali del bilancio che è stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso il Palazzo Comunale di Campi Bisenzio.

La squadra di 4 unità impegnata sul territorio comunale ha tra i propri compiti quello di verificare la correttezza dei conferimenti da parte dei cittadini e il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti raccolti ‘porta a porta’, ma anche l’ispezione dei sacchi e dei materiali abbandonati, così da rintracciare i responsabili e procedere a multarli, oltre a segnalare alla polizia giudiziaria abbandoni di rifiuti speciali compiuti dai titolari di attività produttive, veri e propri reati che hanno risvolti penali.

La lotta al degrado e all’abbandono dei rifiuti non si ferma però qui e per il futuro trova nuovi alleati, visto che l’amministrazione comunale e Alia Multiutility hanno deciso di implementare ulteriormente, per il 2024, l’attività degli ispettori ambientali, ampliando le ore di attività sul territorio, che passeranno dalle 1.404 del 2023 a 1.872 ore nel 2024, con un incremento di 468 ore (+33%). L’attività di contrasto agli abbandoni sarà inoltre rafforzata grazie all’utilizzo di due telecamere mobili di video-sorveglianza di ultima generazione. Questa dotazione tecnologica, usata sinergicamente dalla Polizia Municipale e dagli ispettori ambientali di Alia, permetterà di controllare il territorio 7 giorni su 7, 24 ore su 24, così da contrastare in modo efficace i fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti, anche speciali, su aree pubbliche.

Gli ispettori, che svolgono controlli e verifiche anche a seguito di segnalazioni pervenute direttamente dall’ amministrazione comunale, negli ultimi due anni hanno incrementato del 75% i numeri dei controlli effettuati a Campi Bisenzio (passati dai 699 del 2022 ai 1.230 dello scorso anno), ma anche il numero dei rifiuti ispezionati (dai 1.455 del 2022 ai 2.590 del 2023) e il numero delle sanzioni (da 37 a 55), grazie anche all’istituzione di progetti di controllo che permettono un efficientamento del lavoro e contribuiscono a contrastare i fenomeni di degrado ambientale.

Nel Comune di Campi sono attivi il progetto ‘Decoro’, che riguarda il controllo e la verifica delle aree verdi, dei parchi pubblici, dei cestini getta-rifiuti e delle campane del vetro e il progetto ‘Zero Residuo’ relativo al controllo e alla verifica dei corretti conferimenti dei rifiuti e delle raccolte differenziate. Da sottolineare anche il progetto ‘Città Pulita’ dedicato al controllo e alla verifica del territorio comunale, al contrasto degli abbandoni e alle errate gestioni dei rifiuti ingombranti.

Le parole di Lorenzo Perra, Presidente di Alia Multiutility

«Siamo presenti e confermiamo il nostro impegno sul territorio di Campi Bisenzio, incrementando il numero di ore del 33% nel 2024, rispetto allo scorso anno, con l’obiettivo di aumentare la nostra capacità di contrasto nei confronti di tutti coloro che conferiscono male i rifiuti, li abbandonano sul territorio – ha commentato il Presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra-. Questa integrazione del servizio su Campi, affiancata dall’istallazione sul territorio di fototrappole, apparati di video sorveglianza mobile che permetteranno azioni di controllo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, si inserisce – ha concluso Perra - in un processo che vede l’azienda impegnata nell’adeguare l’organizzazione del lavoro alle esigenze individuali, per offrire sempre più spesso servizi mirati, al cliente, in risposta alle effettive necessità, rispetto al servizio fisso e standard».

Le parole di Simone Boschi, Direttore dell’area Controllo e Rendicontazione Servizi di Alia

«Facendo un bilancio delle attività degli Ispettori ambientali sempre più spesso assistiamo ad un incremento del numero dei controlli e di rifiuti ispezionati, con sanzioni invariate – ha ricordato Simone Boschi, Direttore dell’area Controllo e Rendicontazione Servizi di Alia-, ha dimostrazione del fatto il presidio del territorio incentiva il senso di responsabilità dei cittadini. La continuità e capillarità dei nostri controlli contribuisce a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, veicolando sempre di più la cultura della legalità».

Interviene anche il Sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri

«In collaborazione con Alia e la Polizia Municipale, stiamo intensificando i nostri sforzi per garantire un territorio più sicuro e sostenibile – ha dichiarato il Sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri-. L'aumento del numero di ispettori ambientali sul territorio e l'installazione delle fototrappole rappresentano due pilastri fondamentali di questa strategia. Queste misure ci consentiranno di monitorare attentamente le attività illegali e di intervenire tempestivamente per prevenirle. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progresso e invito – ha concluso il sindaco - la comunità a collaborare con noi, rispettando le normative ambientali e segnalando eventuali comportamenti illeciti. Insieme possiamo fare la differenza e proteggere il nostro ambiente per un futuro migliore».

Le parole di Concetta Pizzirusso, Assessore all'Ambiente

«Sono qui oggi per annunciare un impegno rinnovato nell'affrontare il problema delle discariche abusive nel nostro territorio. In qualità di Assessore all'Ambiente – ha dichiarato Concetta Pizzirusso - mi impegno a combattere con determinazione questo fenomeno dannoso per la nostra comunità. Sin da subito, l'amministrazione si è dedicata al grave problema degli abbandoni di rifiuti sul nostro territorio. Secondo i dati forniti da Alia, il nostro comune presenta una situazione tra le peggiori della Piana Fiorentina, con un aumento significativo rispetto a comuni limitrofi come Sesto Fiorentino, dove abbiamo registrato quasi il 50% in più di abbandoni. L'aumento dei controlli sul territorio di Campi Bisenzio sarà una priorità assoluta – ha concluso l’assessore -. Faremo tutto il possibile per individuare e sanzionare coloro che si rendono responsabili di discariche abusive, danneggiando il nostro ambiente e mettendo a rischio la salute pubblica».

Conclude il comandante dalla Polizia Municipale, Simone Orvai

«Supportati dall’Amministrazione comunale e dal lavoro di Alia siamo certi dell’incremento del decoro urbano e della diminuzione degli abbandoni dei rifiuti sul territorio – ha commentato il comandante dalla Polizia Municipale, Simone Orvai -. È necessaria la collaborazione di tutti ed un lavoro sinergico per combattere un fenomeno che indubbiamente provoca danni ambientali, economici alla collettività ed impegna in maniera importante anche il nostro personale, impegnato sul territorio su diversi fronti».

Fonte: Ufficio Stampa - Alia Servizi Ambientali S.p.A.