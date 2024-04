La Prima Estate, sul palco anche 2manydjs

Uno stile di remix che non ha uguali, un duo abituato a mandare in delirio il pubblico, la club culture più eclettica dal battito rock.

2manydjs è il nuovo nome che si aggiunge alla line up de La Prima Estate, sul palco domenica 16 giugno accanto alla coolness tutta francese dei Phoenix e l’energia unica di Venerus.

2manydjs, che all’anagrafe sono i fratelli belgi Stephen e Davide Dewaele, è un progetto che ha senza dubbio ridefinito la concezione moderna del Djing. I loro mix – sempre innovativi e all’avanguardia – sono capaci di fondere diversi generi connettendo passato, presente e futuro come nessun altro.

Insieme dal 1995, hanno costantemente spinto i confini della musica in un territorio nuovo diversificandosi in molteplici forme. Oltre ad essere dj come 2manydjs, sono infatti anche una band (Soulwax) e un’etichetta discografica (DEEWEE). Tra i lavori più recenti come produzione o remix, ecco Too Late Now delle Wet Leg, candidato ai Grammy nel 2023 come Miglior Remix, I Go di Peggy Gou e Work It di Marie Davidson, ancora un pezzo nominato ai Grammy; accanto a nomi del calibro di Fontaines D.C., Chet Faker, The Rolling Stones, Tame Impala, Daft Punk. A Settembre 2023, sono stati premiati agli AIM Award per il loro “incredibile contributo alla musica”.

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore (Lucca), dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno. Per due weekend, dal venerdì alla domenica, la migliore musica internazionale si dà appuntamento nel Parco BussolaDomani, mescolandosi alla brezza marina e agli abbaglianti colori dei tramonti toscani.

2manydjs si aggiungono al cartellone dell’edizione 2024 a fianco dei già annunciati Peggy Gou, Paolo Nutini, Fontaines D.C., Kasabian, Phoenix, Jane’s addiction, Dinosaur jr., Michael Kiwanuka, Anotr, Venerus, Todd Terje, Shame, Black Country, New Road, Motta, Sleaford Mods e Wu – Lu.

Sei giorni e ventiquattro artisti per vivere un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. Più che un festival, una vacanza è infatti il titolo con cui si presenta e conferma la sua terza edizione, nel nome della qualità artistica e del relax a due passi dal mare.

I biglietti per La Prima Estate sono in vendita su www.laprimaestate.it e www.ticketone.it