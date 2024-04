Oltre 3mila visitatori alla scoperta di Banksy a Volterra per il 'ponte' del 25 aprile

Oltre 3mila visitatori dal 25 al 28 aprile a Volterra per la mostra “BANKSY. Realismo Capitalista”. Nel Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena l’esposizione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani sarà visitabile fino al 3 novembre nel Centro studi espositivo Santa Maria Maddalena.

La mostra Banksy. Realismo Capitalista fa parte del biglietto cumulativo ''Anima di Volterra'' (Duomo, Battistero, Ospedale Santa Maria Maddalena)ed è esito di un progetto scientifico, critico e interpretativo indipendente, ideato, curato e finanziato fuori dalla sfera d’influenza dell’artista. Il progetto espositivo, testi e immagini del catalogo prodotto da Sillabe, ogni opera, documento o materiale presente in mostra, sono stati supervisionati, verificati per accuratezza e autenticità e approvati per conto di Banksy da Pest Control Office ltd: l'ufficio che gestisce le pratiche burocratiche per Banksy, l'unico punto di contatto per l'artista.

“Realismo Capitalista” continua a Volterra il mondo che rappresenta Banksy, infestato da topi che rivendicano i loro diritti, governato da scimmie, dove i bambini giocano con il giubbotto antiproiettile e le bambine abbracciano bombe e lasciano andare l’amore.

Fonte: Ufficio Stampa