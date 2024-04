Primo Maggio a Castelfiorentino, teatro all'aperto e iniziativa Cgil

Tante iniziative per il Primo Maggio a Castelfiorentino, festa che è sempre stata molto sentita dalla popolazione e che quest’anno contempla una doppia opportunità, nel capoluogo e nella frazione collinare di Castelnuovo d’Elsa. Si comincia appunto con quest’ultima con un evento di primo mattino (8.00, ritrovo Circolo Arci) dal titolo “Camminando raccontando”, itinerario che condurrà i partecipanti in località Cammercoli dove perse la vita un cittadino della frazione durante un bombardamento nell’ultima guerra, con lettura teatrale a cura dell’associazione teatrale Gat. Proseguendo, sosta al Lago Broccolino con pausa colazione e spettacolo all’aperto (“Un lavoro particolare”) interpretato dagli attori della compagnia, cui seguirà una seconda sosta all’ex albereta, con le canzoni del primo maggio, e rientro per il pranzo (prenotazioni 339.4716333).

A Castelfiorentino iniziativa promossa dalla CGIL “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” con il ritrovo in Piazza Gramsci alle 9.00. La partenza del corteo è prevista alle 9.30 con accompagnamento della Filarmonica “G. Verdi” e arrivo in Piazza delle Fiascaie, dove sono previsti i saluti del sindaco Alessio Falorni, del presidente ANPI Marco Cappellini e la conclusione di Marco Rizzo (FP CGIL Firenze). A seguire, ristoro offerto dalla Lega SPI CGIL di Castelfiorentino