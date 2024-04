Primo Maggio a Empoli, c'è il corteo: modifiche temporanee a sosta e transito

Mercoledì primo maggio 2024 anche a Empoli si terrà il tradizionale corteo per la Festa del lavoro, interessando piazze del centro storico e strade. Il corteo partirà da piazza Don Minzoni e si snoderà in via Roma, piazza della Vittoria, via Carrucci, via Fratelli Rosselli, via Bonistalli, piazza Gramsci, via Tinto da Battifolle, piazza della Vittoria. Saranno presenti anche i carri allegorici che percorreranno via Battisti, piazza Guido Guerra, via Pievano Rolando, via Tinto da battifolle, piazza della Vittoria, via Roma fino a piazza Don Minzoni.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta.

NEL DETTAGLIO - Come disposto dall'ordinanza 275 del 24 aprile 2024 (https://shorturl.at/awDGV ), dalle 7 in occasione della ricorrenza del Primo maggio 2024 e fino al termine della manifestazione, in piazza Don Minzoni (ambo i lati del tratto compreso fra viale Palestro, via Ricasoli e via Roma), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Roma primo e secondo tratto (ambo i lati dell'intera strada), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; piazza della Vittoria (ambo i lati del tratto compreso fra via Tinto Da Battifolle e via Curtatone e Montanara), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Carrucci (lato destro del tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Amendola), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Fratelli Rosselli (ambo i lati del tratto compreso tra via Bonistalli e via Amendola), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Bonistalli (ambo i lati del tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e piazza Gramsci), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; piazza Gramsci (lato destro del tratto compreso tra via Bonistalli e via Salvagnoli), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Salvagnoli (lato destro del tratto compreso tra piazza Gramsci e via Tinto da Battifolle), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Tinto da Battifolle (intera strada), divieto di transito eccetto veicoli utilizzati nel corteo.

Inoltre, dalle 8 del Primo Maggio fino al termine della manifestazione, è prevista l’adozione dei seguenti provvedimenti di mobilità in alcune vie: via Curtatone e Montanara (all'intersezione con viale Palestro), divieto di transito; via Ricasoli (all'intersezione con via Tripoli), divieto di transito; via Giovanni da Empoli (all'intersezione con via Tripoli), divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra; via De Amicis (all'intersezione con via Fucini), divieto di transito; via Masini (all'intersezione con via Bardini), divieto di transito e direzione obbligatoria a destra; via Pievano Rolando (all'intersezione con piazza Guerra), divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra; via Giuseppe Del Papa (all'intersezione con via Ridolfi), divieto di transito e direzione obbligatoria a destra; via del Giglio (all'intersezione con via Ridolfi), divieto di transito e direzione obbligatoria a destra.

Infine, dalle 9 del Primo Maggio fino al termine della manifestazione, è prevista la sospensione temporanea della circolazione su alcuni tratti di strade per permettere il transito dei carri allegorici del corteo, per il periodo strettamente necessario al loro passaggio: viale Battisti, piazza Guido Guerra, via Pievano Rolando, via Tinto da Battifolle, piazza della Vittoria, via Roma e piazza Don Minzoni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa