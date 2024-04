Primo Maggio Lari, 10 anni 'a tinte rosse'

L'associazione La Rossa aspetta tutte e tutti a Lari per la decima edizione del suo tradizionale Primo Maggio.

Una iniziativa che ormai è diventata un punto di riferimento che oltrepassa il locale ed un esempio riconosciuto di come con coerenza nel tempo si possano far conciliare contenuti, convivialità, ottima cucina e momenti ricreativi con concerti, mostre e spettacoli fruibili liberamente da tutti.

Un ritrovo dove trovano voce tante istanze e rivendicazioni di persone, organizzazioni, popoli, dal locale all'internazionale, dal particolare al generale. Dove tante sono le occasioni di informazione su temi sensibili, dove lotta e solidarietà si prendono a braccetto dando vita a proposte, collaborazioni, progetti, attività, per cercare di riconquistare i diritti perduti, recuperare una giustizia sociale, economica, lavorativa, ambientale sempre piu' in arretramento, ricostruire una societa' piu umana che col tempo riesca ad esprimere anche una degna classe politica veramente rappresentativa degli interessi di tutti, specialmente dei più in difficoltà.

Questo anno al teatro è previsto un dibattito tutto al femminile sulla precarietà e sulla sicurezza sul lavoro ma anche nella scuola e sulla repressione delle rivendicazioni, sia che avvenga nelle piazze, attraverso le leggi o con altre modalita' piu subdole. Dibattito preceduto da un intervento di Ottolina Tv sulla manipolazione dell'informazione e le difficoltà di accesso ad una corretta e libera. Nelle due piazze si alterneranno per tutta la giornata concerti di vari generi, cori, street band, interventi dal palco; nella terrazza spettacoli per bambini; live-painting al castello, poi saranno presenti il bar, la birreria, gli stand eno-gastronomici con prodotti a km 0, le bancarelle delle associazioni e il mercatino dell'artigianato.

Tutto come sempre a ingresso libero e all'insegna dell'eco-sostenibilità, dalle 11 alle 23 nel bel centro di Lari, addobbato a tinte rosse per l'occasione, ma anche di bandiere palestinesi per chiedere che il genocidio si fermi e che non ci siano più guerre, popoli e morti di serie A e di serie B e paesi a cui tutto sia permesso.

Per informazioni e qualsiasi dubbio e domanda, il numero è 349/8488204 e il programma dettagliato si può trovare sul sito ufficiale e sulle pagine social Festa Rossa Lari.

Per sostenere le attivita' dell'associazione La Rossa e di conseguenza anche le istanze alle quali da' voce e che supporta, anche questo anno è possibile donare il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi inserendo il c.f. 90052740504.

Fonte: Associazione La Rossa