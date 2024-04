Sit-in lega Fucecchio, punto d'incontro coi cittadini

Domani 30 aprile 2024, punto d'incontro della Lega con i cittadini, nel parcheggio coop di via di Fucecchiello. Al punto d'incontro, aperto dalle ore 9 alle 18,30 i militanti leghisti tra cui il Segretario Marco Cordone, raccoglieranno le firme per presentare la lista della Lega alle prossime Elezioni Comunali di Fucecchio. In merito il Segretario Cordone ha rilasciato la seguente dichiarazione:" La nostra presenza nel prossimo Consiglio Comunale servirà anche per continuare la battaglia su certi problemi che abbiamo sollevato noi come quello dei 350 nuovi stalli a pagamento, alcuni dei quali ad oggi, non vengono quasi del tutto utilizzati dalla cittadinanza. Siamo persone ragionevoli e abbiamo chiesto più volte al Sindaco Spinelli di levare almeno i parcheggi a pagamento in piazza XX Settembre, parcheggi che non vengono quasi mai utilizzati. Se saremo eletti nel prossimo Consiglio Comunale, ci impegneremo per realizzare un nuovo piano della viabilità e della sosta e per quanto di competenza del Comune, vorremmo rivedere anche l'installazione e la gestione degli impianti semaforici".

Fonte: Ufficio Stampa