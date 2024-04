Società ASD Urme: inaugurato il nuovo campo dell’Unione Rugby Montelupo Empoli

Le comunità di Montelupo e di Empoli hanno festeggiato domenica 28 aprile un rinnovato luogo di aggregazione e sportività.

Montelupo ha accolto un nuovo simbolo di impegno, collaborazione e spirito di squadra con l'inaugurazione del nuovo campo da rugby della Società ASD Urme. L'evento, previsto per domenica 28 aprile, è stato un momento di celebrazione e condivisione per tutta la comunità che ha contribuito attivamente alla realizzazione di questo importante progetto.

Situato nella strategica Frazione di Fibbiana, il nuovo campo da rugby rappresenta non solo un'opportunità per la pratica sportiva, ma anche un punto di riferimento per i valori che il rugby incarna: inclusività, determinazione, sacrificio, correttezza, spirito di squadra e rispetto dell'avversario.

Nella giornata del 28/04 si è svolto nella mattina alle ore 11.00 un concentramento Under 12, a seguire alle 15.30 la prima squadra di casa dei Berserker ha incontrato i Kontado per l’ottava giornata del torneo regionale Silvano Gesi, in entrambe le categorie il risultato è stato molto positivo .

La cerimonia di inaugurazione si è svolta durante il Terzo Tempo della partita alla presenza dei giocatori, delle famiglie, dei soci e del Sindaco Paolo Masetti , il vice sindaco Simone Londi e l'assessore allo sport Simone Focardi .

La Società ASD Urme, in unione con il Comune di Montelupo, gli sponsor, i soci e i volontari hanno dato il benvenuto a tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata speciale. L'evento è stato un'occasione per rinsaldare i legami tra la società e la comunità locale, riaffermando l'importanza dello sport come strumento di coesione sociale e di crescita individuale e collettiva.

Per ulteriori informazioni e rimanere sempre aggiornati sulle attività della Società seguite le pagine social della Urme.