Stella (FI): "Pd vota aumento 9% Tari. Dati multe da record, questa è la città che vuole la sinistra"

"Il Pd ha votato oggi in Consiglio comunale l'aumento di quasi il 9% della Tassa sui rifiuti, per l'esattezza l'8.7% spalmato su due anni. Nel frattempo escono i nuovi dati di uno studio che certifica che Firenze detiene ormai da anni il record pro capite delle contravvenzioni stradali. Questa è la città che vuole la sinistra, una città oberata dalle imposte e dalle tasse. Ci auguriamo che i fiorentini si ribellino nelle urne". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "L'aumento della Tari è una ulteriore stangata di Palazzo Vecchio su imprese e famiglie - denuncia Stella -. Non è possibile che l'unica cosa che sa fare la sinistra è incrementare la pressione fiscale, fare cassa sui cittadini, trattarli da bancomat per mantenere una macchina burocratica mastodontica, ed elargire contributi a pioggia per associazioni amiche e circoli d'area".

"Come se non bastasse - aggiunge Stella - è appena uscito uno studio di Facile.it, che ha analizzato i dati del Siope (sistema informativo operazioni degli enti pubblici) sulle contravvenzioni stradali. A Milano il Comune incassa ogni anno 147 milioni, seguito a ruota da Roma con 138 milioni; terza con 71 milioni di euro Firenze, che però diventa prima in Italia tra i capoluoghi di provincia se si considera l'importo pro capite, 198 euro per ogni residente. Sono numeri intollerabili, come non è accettabile non sapere in che modo vengono spesi i soldi incassati dalle contravvenzioni, che per legge andrebbero investiti, per almeno il 50%, in progetti di sicurezza stradale, di educazione e di prevenzione, e non per tappare i buchi di bilancio".