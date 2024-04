Torna il corso di manutenzione della bicicletta a cura della Ciclofficina Empolese

Torna a grandissima richiesta il corso di ciclomeccanica della Ciclofficina empolese. Impareremo come è nato e si è evoluto il veicolo più sano ed ecologico; a cavarsela da soli quando salta la catena, si buca la ruota, il cambio non cambia, il freno non frena. Perché con la bici, come nella vita, chi sa fare resta in sella, chi non sa fare torna a piedi.

Il corso è gratuito e per tutti, adulti e ragazzi. E' articolato su quattro incontri a partire dal 6 maggio, alle ore 21,30.

Ci si prenota passando in sede — lunedì sera e mercoledì pomeriggio — o scrivendo a: ciclofficinaempolese@gmail.com.

Sono ammessi 15 partecipanti al masimo. Tutti i dettagli su ciclofficinaempolese.it.

Fonte: Ciclofficina Empolese