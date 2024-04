Un parco urbano a Santa Maria: Mantellassi svela il progetto per Empoli

Alessio Mantellassi, candidato del centrosinistra a sindaco di Empoli, alla presentazione della sua candidatura, il 13 dicembre scorso, annunciò come uno dei punti programmatici più importanti l’idea di un nuovo parco urbano a Santa Maria. Nell’occasione venne mostrata una bozza del progetto, che adesso è stato perfezionato e che verrà presentato pubblicamente con l’evento Green day sabato 11 maggio in piazza del Convento a Santa Maria.>

"Nel mio programma le politiche per la tutela ambientale sono centrali. Ho messo fra le priorità l’attuazione del “Patto del verde” e la creazione di un nuovo parco urbano nella frazione di Santa Maria, che collegherà il quartiere di Santa Maria al polo scolastico. Convertiremo a verde pubblico l’area compresa fra via Sanzio e via della Repubblica, circa due ettari e mezzo, che diventerà un polmone verde nel cuore della città. Creeremo quindi un parco fruibile dagli abitanti di quella zona e non solo e un passaggio pedonale fra zone fortemente interessate da traffico veicolare, dando un’alternativa di mobilità sostenibile, sicura e protetta".

Il programma di Mantellassi prevede inoltre un rafforzamento del patrimonio verde cittadino: "Vogliamo piantumare altri 2 mila alberi in forma partecipata. Realizzeremo un portale online aperto a tutti i cittadini che vorranno donare un albero alla collettività e stipuleremo convenzioni con enti, imprese e associazioni per donare, in modo semplice, alberi alla comunità. L’amministrazione si prenderà l’impegno di acquistare e piantare gli alberi donati e di piantarne altrettanti con investimenti propri".

Dopo la presentazione del progetto del parco urbano Mantellassi insieme ai candidati e candidate della lista Alessio Mantellassi sindaco raggiungeranno in bicicletta il comitato elettorale, che si trova in via Leonardo da Vinci, nel centro di Empoli.