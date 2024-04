Use aspetta la Gara-2, coach Cioni si aspetta il PalaSammontana gremito contro Alpo

Una cosa è certa: in gara 1 ad Alpo, all’Use Rosa Scotti di cose nel verso giusto ne sono andate davvero poche: le percentuali incredibili delle avversarie al tiro, quell’episodio controverso proprio nel momento di massimo sforzo per rientrare, la bravura chirurgica delle venete nel punire le biancorosse ad ogni minimo errore.

Cambiare le cose che è possibile cambiare è l’obiettivo numero uno in vista della gara di mercoledi sera al Pala Sammontana (ore 20.30, segnarsi la data), un match nel quale la squadra di Alessio Cioni darà tutto quello che ha per allungare la serie.

"Pesano come un macigno i troppi punti presi nella prima metà di partita – attacca il tecnico – è vero che abbiamo anche segnato ma abbiamo subito troppo prendendo tanti tiri aperti in transizione che loro, con percentuali altissime, sono state brave a fare trovando la giocatrice meglio piazzata. Credo che questo sia dovuto anche ai troppi errori nostri, alcuni anche banali magari da sotto che, uniti alle palle perse, hanno consentito loro di avere situazioni di gioco favorevoli. Dopo l’intervallo le cose sono un po’ cambiate e siamo state sempre a rincorrere in una forbice fra i tre ed i dieci punti. Non essendo riuscite a raggiungerle, nel finale il fallo sistematico ha fatto aumentare il divario".

"Il nostro momento migliore – prosegue - è stato il terzo ed è quello che dobbiamo prendere come riferimento in vista della partita di mercoledì prossimo. Siamo decise e determinate a fare meglio, magari stando attente a non commettere gli errori che abbiamo pagato a caro prezzo. Poi, purtroppo, c’è stato anche quell’episodio della loro tripla entrata con l’aiuto chiaro del 24 secondi, una cosa che ci ha tagliato le gambe non solo ricacciandoci indietro nel punteggio ma anche dal punto di vista psicologico dal momento che stavamo producendo il massimo sforzo per rientrare in partita. Le ragazze sono state poi brave a riprovarci senza arrendersi mai, ma il fallo sistematico nel finale ha chiuso ogni speranza".

La testa è già a mercoledì. "Certo – chiude Cioni – noi ci prepareremo al meglio e contiamo anche di avere un palazzetto gremito a darci una mano. Vogliamo giocarcela al massimo delle nostre possibilità sia in campo che sulle tribune".

Fonte: Use Basket Empoli