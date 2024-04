Use Gross, Gara-2 per ripartire contro Quarrata

L’imperativo è sempre lo stesso di ogni serie playoff: dimenticare quanto prima gara 1 e concentrarsi sulla seconda. Mercoledi alle 18 a Quarrata, la formazione di casa e l’Use Computer Gross saranno ancora di fronte ma, prima di guardare avanti, coach Luca Valentino rilegge la partita al Pala Sammontana con la sconfitta in volata.

“Quarrata si è confermata squadra per noi ostica – attacca – è stata una partita equilibrata come ci aspettavamo e come è normale che sia in una gara uno nella quale c’è sempre tensione. Alla fine sono stati determinanti i loro rimbalzi in attacco, il nostro 1/5 finale ai liberi ed i tiri piedi per terra che siamo stati bravi a costruire ma non a finalizzare. Al di là della sconfitta, gara uno dice che c’è grande equilibrio e che quindi ce la possiamo giocare crescendo all’interno della serie per riportarla poi a Empoli”.

Fra le cose che balzano agli occhi ci sono i 33 punti nella prima frazione a confronto con i 70 finali. “In una gara dove contano tanto la tensione emotiva e gli equilibri, i numeri sono sì indicativi ma vanno comunque letti. Credo che sia più indicativo l’essercela giocata fino alla fine, non aver mai abbassato la testa in nessuna fase della partita ed aver tirato per vincere, anche nell’ultima azione. Lì volevamo andare al tiro con Rosselli, ci siamo riusciti e c’è stato un fallo che non posso commentare perché commentare l’ovvio sarebbe imbarazzante nei confronti degli arbitri. Non hanno fischiato, succede e quindi dobbiamo riflettere sul fatto che dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti. Andiamo a giocarci gara due decisi a farlo”.

Una gara due nella quale la pressione si sposta più sui pistoiesi. “Da sempre le prime due gare possono anche non assomigliarsi per niente – conclude – studieremo ancora la partita per fare i necessari accorgimenti e cercheremo di fare meglio per riportare la serie a Empoli. Il messaggio a tutti è questo: andiamo come sempre a giocarci al massimo la partita dando tutto il possibile per allungare la serie. Sappiamo di avere la possibilità di farlo e siamo decisi a riuscirci”.

Fonte: Use Basket Empoli