Vivilosport Mugello torna nelle sue date per celebrare la 31° edizione

Borgo San Lorenzo prepara una edizione speciale, la sua XXXI, di Vivilosport Mugello che torna dopo qualche anno nelle sue date canoniche, dal 16 al 19 maggio. E se da un lato gli operai del Cantiere Comunale sono impegnati nel montare le strutture che serviranno alla buona riuscita dell’evento, l’organizzazione ha appena completato il programma e sta definendo le ultime specificità. Il ritorno al consueto periodo di maggio, consentirà di sviluppare al meglio le caratteristiche storiche dell’evento, a partire da un maggiore coinvolgimento di società sportive, espositori e visitatori.

La manifestazione, nel suo genere la più antica e grande della Toscana, rappresentata uno degli eventi più importanti della Città Metropolitana di Firenze, tanto da essere indicata dallo stesso ente come Festa Metropolitana dello Sport nelle ultime sue edizioni. Le oltre cento società e federazioni sportive che saranno coinvolte, rimangono il vero cuore di questa manifestazione.

Centinaia di tecnici qualificati, volontari e volontarie provenienti da tutti i paesi del Mugello, migliaia di giovani sportivi coinvolti in esibizioni, allenamenti e gare, rappresentano un punto di partenza imprescindibile su cui verterà anche l’edizione 2024 di Vivilosport.

Non meno importante il rapporto di collaborazione ed il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di Borgo San Lorenzo e di tutto il Mugello. Una collaborazione fattiva, che potrà concretizzarsi sia come partecipazione alle attività sportive presenti a Vivilosport, in particolare nella mattina di giovedì, con oltre un migliaio di bambini e bambine attesi, sia coinvolgendo gli studenti, in particolar modo quelli delle scuole superiori, nello staff della manifestazione con varie mansioni di accoglienza e supporto al pubblico.

In questo quadro rimane fondamentale il rapporto con le istituzioni locali, il Comune di Borgo San Lorenzo, l’Unione dei Comuni del Mugello e la Società della Salute del Mugello. Tutti attori che sono coinvolti nella programmazione di Vivilosport 2024, pensando anche a momenti di sensibilizzazione e divulgazione sulle buone pratiche, stili di vita sani e l’importanza dell’attività sportiva in un contesto di welfare sociale. Un

programma distribuito su 4 giorni di manifestazione, dal giovedì alla domenica, in modo da attirare un pubblico più eterogeneo possibile, puntando su un’offerta di oltre 300 eventi tra grandi e piccoli, in tutte le ore della manifestazione, dalle 9 la mattina fino alla mezzanotte.

L’obiettivo cardine, così come da tradizione, sarà quello di promuovere e diffondere le opportunità di attività sportive, educative e ricreative che le società sportive e l’associazionismo di altro genere propongono sul territorio mugellano e della Città Metropolitana di Firenze. Rimanendo fedeli all’originale idea di favorire la massima presenza e partecipazione delle società del territorio, verrà assicurata a tutti coloro che ne faranno richiesta la possibilità di occupare spazi e usufruire di strutture adeguate alle loro

esigenze.

I quattro giorni di Vivilosport daranno così l’opportunità a chi vuole avvicinarsi al mondo dello sport, con un’attenzione ovviamente particolare rivolta ai più giovani, di mettersi alla prova, attraverso tornei, dimostrazioni e prove aperte. Alcuni eventi si svolgeranno presso impianti sportivi, parchi del paese, creando una sorta di evento diffuso, che coinvolgerà anche gli altri paesi della zona. Tra le conferme il tradizionale Raduno di Auto e Moto, un ampio spazio per i motori al di la del torrente Le Cale, la piazza

che ospiterà campi polivalenti e le palestre del territorio, i tanti spettacoli della Pista di Pattinaggio, la musica del centro della festa e di Piazza del Mercato in una piacevole area dove sarà possibile mangiare in un clima festoso, una decina di nuove discipline, la prima volta del football americano, Bimbinbici che torna nella sua formula tradizionale quest’anno con una edizione tutta in giallo vista la vicinanza con la partenza del Tour de France da Firenze. E proprio per questo saranno organizzate, in particolare tra venerdì e sabato, tante iniziative dedicate alle due ruote, con la presenza di grandi nomi del ciclismo, ed opportunità di pedalare in contesti molto belli, nei quali, questo sarà il messaggio di una particolare staffetta, le due ruote uniranno il Mugello, anziche dividerlo, sportivamente parlando, quando gli atleti del Tour si sfideranno sulle strade.

Da segnalare anche iniziative di pubblica utilità come un corso per l’uso del defibrillatore, la presenza della Polizia Stradale per promuovere la sicurezza, o quelle fatte per prevenire bullismo e comportamenti sbagliati.

Secondo il Sindaco di Borgo San Lorenzo sarà un’edizione come sempre entusiasmante, con appuntamenti che racconteranno la storia dello sport. Non si poteva non celebrare il Tour de France che passerà anche dal Mugello e sarà fatto con tanti eventi che ricorderanno un ciclista, un campione che è stato assoluto protagonista della Grande Boucle come Gastone Nencini. Pedalando con i ragazzi, ma anche vivendo come sempre con entusiasmo tutte le opportunità che offrirà la manifestazione. Perché in 31 edizioni l’evento ha saputo rinnovarsi, proporre nuovi modi di stare insieme sempre però all’insegna dello sport. L’Amministrazione ha creduto in ViviLoSport, ed ha lavorato per gli impianti sportivi perché sempre stati conviti che lo sport non sia solo movimento, sia salute, benessere e una sana socialità.

Secondo l’Assessore allo Sport del Comune di Borgo San Lorenzo essere arrivati alla trentunesima edizione è segno di una manifestazione più che collaudata ed apprezzata, che come al solito vede come protagoniste le scuole, in particolare nella giornata di venerdì, l’intero mondo dell’associazionismo sportivo, sempre con un occhio alle novità. Da segnalare secondo l’Assessore i consueti eventi legati al rapporto tra mondo dello sport e disabilità e la grande attenzione, quest’anno al ciclismo, con tante iniziative che festeggeranno l’anniversario della vittoria di Gastone Nencini e il passaggio del Tour de France in Mugello.

L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Asd Vivi lo Sport e la Periscopio Comunicazione, che cura la parte organizzativa dell’evento, sarà ancora a carattere regionale visto il coinvolgimento di atleti, sponsor, espositori ed Enti, non solo appartenenti al tessuto associazionistico ed imprenditoriale borghigiano e mugellano, ma provenienti dall’intero territorio toscano.

Per le novità ed il programma tante le conferme e le novità che saranno diffuse con l’avvicinarsi all’evento le si possono trovare sulla pagina FB dell’evento.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa