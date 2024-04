Agevolazioni per Pmi, incontro di Cna all'Unione Valdera

Nuove opportunità del Fondo Centrale di Garanzia e agevolazioni per finanziare la crescita delle piccole-medie imprese. E' il titolo dell'iniziativa a cura di CNA PISA, FINART, Artigiancredito e Banca Popolare di Lajatico e col patrocinio di Unione Valdera nata con l'obiettivo di far conoscere le nuove opportunità del Fondo Centrale di Garanzia e le agevolazioni per finanziare le imprese.

Appuntamento a Pontedera mercoledì 8 maggio alle 16:30 nell' Aula dell’Unione dei comuni della Valdera, in via delle Brigate Partigiane, 5.

Interverranno:

- Francesco Oppedisano – Presidente territoriale CNA Pisa

- Catiuscia Chellini - ViceDirettore Generale e Direttore Area commerciale Banca Popolare di Lajatico

- Roberto D’Esposito - Resp. Commerciale Artigiancredito

- Elena Ciurli - Resp. Ufficio Crediti Speciali Banca Popolare di Lajatico

- Marco Zarri - Resp. Convenzioni Artigiancredito

- Chiara Di Sacco - Resp. Area Sviluppo Economico CNA Toscana

Ingresso gratuito previa registrazione: https://docs.google.com/forms/d/1rub4wyv2zv-hbl_3vLJgXuPViRf_SqeAM5zClY8NSVc/viewform?edit_requested=true

Sarà predisposto anche un apposito link Zoom per gli imprenditori e i cittadini impossibilitati a partecipare in presenza.

Fonte: Unione Valdera