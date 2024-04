Agricola Castelfiorentino, dalla fattoria didattica ai trattori d'epoca

Una grande festa dell’agricoltura e degli agricoltori, per riscoprire il sapore dei prodotti tipici a “filiera corta”, in un legame virtuoso tra le tradizioni rurali del passato e l’innovazione, tra la trasmissione dei “saperi” e le prospettive di sviluppo. Questo l’identikit di “Agricola”, manifestazione dell’agricoltura dell’Empolese Valdelsa, che torna a Castelfiorentino sabato e domenica (4-5 maggio) e un convegno in anteprima venerdì pomeriggio (3 maggio, ore 17.00, sala dell’Ostello “0571”); il titolo che è tutto un programma: “Lavoratori agricoli cercasi”, a sottolineare alcune criticità (ma anche le potenzialità) che interessano il mercato del lavoro agricolo.

Promossa dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con l’Associazione Agricoltori Castelfiorentino, la CIA, la Coldiretti e il patrocinio dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, della Regione e del Consiglio Regionale della Toscana (organizzazione Exponent) la festa presenta anche quest’anno i risultati del progetto de “L’Orto in cassetta”, fiore all’occhiello dell’attività educativa e formativa dell’associazione agricoltori castellana, che ha voluto inserire nella manifestazione anche il memorial di calcio “Marco Locci” scomparso prematuramente lo scorso anno (sabato 4 maggio, ore 19 stadio comunale “Riccardo Neri”), che si è impegnato a fondo in questo progetto.

Numerosi i rappresentanti delle associazioni di categoria (Cia, Coldiretti) che interverranno al convegno di venerdì pomeriggio dopo i saluti del Sindaco e dell’assessore all’agricoltura, per fare il punto su un tema che presenta mille sfaccettature (dal ricambio generazionale alla sicurezza).

La festa entrerà nel vivo a partire da sabato pomeriggio (dalle ore 16.00) con due eventi: nella zona sportiva ci sarà l’esposizione di macchine agricole d’epoca e di nuova tecnologia e delle “cassette” del progetto “L’Orto in cassetta” (spazio “Il Pratone”, mentre nella tensostruttura avverrà la consegna degli attestati di partecipazione) che ha interessato anche quest’anno ben sette classi dell’Istituto Comprensivo, e si concluderà a settembre con la vendemmia in azienda. Un progetto che ha coinvolto quest’anno anche l’Enriques. Sempre nella zona sportiva (ore 16.00-18.00) “Gioca la piazza”: liberi giochi della tradizione popolare per grandi e piccini, e alle 19.00 il Memorial di calcio “Marco Locci” allo stadio comunale.

In contemporanea, dalle 16.00, i trattori d’epoca sfileranno nel centro cittadino da Piazza Berlinguer fino a Piazza Kennedy, dove è in programma lo spettacolo “Da cafiero” a cura del Gat, mentre nelle vie del centro commerciale naturale, allestito a “tema”, largo alla musica con il “Quarto podere folk toscano”.

Domenica 5 maggio, dalle ore 9.00, apertura stand mostra mercato dei prodotti tipici locali e il mercato di piante e fiori, con gli antichi mestieri nello spazio “Aia”, nonché l’esposizione dei lavori de “L’Orto in cassetta”, mentre ne “La Pinetina” ci sarà “La fattoria degli animali” con la fattoria didattica Gea: animali di tante razze diverse e “Battesimo della sella”. Alle 12.30 la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli e subito dopo “A pranzo con i contadini”, menu di prodotti di filiera corta (su prenotazione: 347.1065151); nel pomeriggio (dalle 16.00) liberi giochi della tradizione popolare e alle 17.00 musica con l’esibizione del Gruppo Novecento di Montespertoli e della “Bandaccia”. Non mancheranno la lotteria, la vendita di gadgets e i “super bomboloni”. Un ringraziamento a Brunella Bianchi, medico veterinario, e al Gruppo fotografico “Giglio Rosso”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa