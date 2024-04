Alleanza Verdi Sinistra completa la lista a Empoli per Mantellassi (csx)

Solo due settimane fa erano stati annunciati sedici candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra, in una conferenza stampa presso il comitato elettorale di Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli, alla presenza dello stesso candidato sindaco, e di Massimo Marconcini Sinistra Italiana Empoli responsabile e presentatore lista AVS, Sandra Giorgetti, co portavoce di Firenze e provincia di Europa Verde e Diana Kapo segretaria provinciale di Sinistra Italiana Firenze e Nicola Ferraro, coordinatore Sinistra italiana Empolese Valdelsa.

Adesso la lista si è completata raggiungendo il numero massimo di candidature consentite, ovvero ventiquattro. Ai già annunciati Maria Grazia Pasqualetti, Cristian Gaetani, Susanna Marconcini, Marco Mancini, David Carpentieri, Valentina Migliorini, Federico Stagi, Olga Corti, Germano Sussi, Andrea Balducci, Marco Dicuio, Rosa Bonadonna, Giovanni Volteggiani, Antonio Matteo Cinquini, Sandra Giorgetti e Egidio Raimondi si aggiungono Stefania Attilieni, Cristian Cicilano, Chiara Nikki Frederickson, Barbara Maria Daniele, Barbara Ginepri, Claudio Ometto, Elisabetta Rettori, Alessandra Sani.

"Ventiquattro candidature rappresentative e competitive - dichiara soddisfatto Alessio Mantellassi -. Con Alleanza Verdi Sinistra c’è una naturale, solida e forte sintonia. Queste candidature rappresentano tutta la città, un ottimo lavoro, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questa composizione della lista".

Massimo Marconcini ricorda tutto il percorso che ha permesso di arrivare, oggi, a una lista politica che arriva dall’esperienza civica di Radici e futuro, che nel 2019 sostenne la candidatura a sindaca di Barnini: "Eravamo un gruppo di persone con in testa l'idea di gettare il seme di una sinistra ambientalista e attenta ai diritti civili e sociali, che potesse partecipare alla guida della città. Ma in cuor nostro avevamo anche un altro sogno/obiettivo e cioè che questa nostra proposta si sviluppasse, strada facendo, e assumesse una connotazione diversa, e da progetto civico si trasformasse in un progetto politico quindi legato a forze politiche di quell'area. Nel 2022 mi sono iscritto a Sinistra Italiana, riprendendo, dopo qualche anno, una tessera di partito, un partito che mi pareva andasse, e evidentemente non mi sbagliavo, nella direzione congeniale ai nostri progetti del 2019.

Sinistra Italiana, a livello regionale provinciale e di zona ha deciso che questa nostra ipotesi era praticabile ed è per questo che ringrazio il segretario regionale Dario Danti, la segretaria provinciale Diana Kapo, la responsabile organizzativa Anna Piu e il segretario di zona Nicola Ferraro per avermi dato l'incarico di responsabile di questo progetto culminato con la firma per conto di Sinistra Italiana del patto a sostegno di Alessio Mantellassi come candidato sindaco. Poi l'incontro con i "verdi', più correttamente con Europa Verde, per capire se ci fosse stata la possibilità di replicare anche su Empoli l'Alleanza tra Verdi e Sinistra che ormai è presente in quasi tutta Italia e qui ringrazio i due co-portavoce della città metropolitana, Sandra Giorgetti e Egidio Raimondi, per avere approvato la scelta ed essersi addirittura candidati in lista.

Ringrazio le 24 persone che si sono messe a disposizione questa volta e ogni persona che è stata con noi nel 2019 e oggi, 29 aprile 2024, per il mio 58° compleanno, con la giornata che volge al termine, mi regalo la pubblicazione di questa lista: "Alleanza Verdi Sinistra" che sosterrà Alessio Mantellassi nella corsa per sindaco di Empoli La lista è quella che troverete qui sotto, 12 donne e 12 uomini, una lista di belle persone, motivate, brillanti e determinate. Io - conclude Marconcini - non sarò candidato e non avrò nessun incarico nella prossima giunta a prescindere, ma vorrei tanto una presenza verde-rossa nell'amministrazione e questo dipenderà dalla fiducia che l’elettorato vorrà accordarci».

Lista e bio candidati/e:

Attilieni Stefania, 61 anni, volontaria CRI.

Balducci Andrea detto "Ciuccio", 68 anni, agente di commercio ex presidente polisportiva Ponzano.

Bonadonna Rosa detta "Belladonna", scrittrice, attivista, ambientalista, animalista, socia Lav.

Carpentieri Davide detto "Davidana", 46 anni, dipendente Alia servizi ambientali.

Cicilano Christian detto "Cici", 36 anni, impiegato.

Cinquini Antonio Matteo, 67 anni, architetto.

Corti Olga, 59 anni, medico chirurgo, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Dicuio Marco, 34 anni, economista ambientale e consulente ESG.

Daniele Barbara Maria, 31 anni, Studentessa universitaria in Scienze Politiche.

Frederickson Chiara Nikki, 45 anni, artigiana.

Gaetani Cristian, 46 anni, architetto.

Giorgetti Sandra, 63 anni, si occupa di comunicazione, membro della direzione nazionale di Europa verde e co-portavoce di Firenze e area metropolitana.

Ginepri Barbara, 56 anni, libero-professionista nel settore dell'informazione medica

Mancini Marco, 30 anni, coordinatore del centro cottura comunale e Membro del CDA della cooperativa sociale Geos

Marconcini Susanna, 58 anni, dipendente cooperativa sociale Geos assistente scolastica nel settore della disabilità.

Migliorini Valentina, 50 anni, libero professionista nel settore moda.

Ometto Claudio, 57 anni, lavoratore dipendente, attivista su temi sociali.

Pasqualetti Maria Grazia, 71 anni, ex educatrice, volontaria in varie associazioni, presidente A.I.M.A e vice-presidente Ass. culturale il Ponte

Raimondi Egidio, 58 anni, architetto libero professionista, membro del consiglio federale nazionale di Europa Verde e co-portavoce della città metropolitana di Firenze.

Rettori Elisabetta, 57 anni, impiegata amministrativa e delegata sindacale CGIL

Sani Alessandra, 45 anni, attrice e doppiatrice

Stagi Federico detto "Chicco", 58 anni, addetto alle vendite e delegato UIL presso Esselunga

Sussi Germano, 63 anni, medico specializzato in chirurgia presso Ospedale San Giuseppe di Empoli

Volteggiani Giovanni, 69 anni, sommelier gastronomo toscano

